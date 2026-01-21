Mar del Plata: Prefectura controla veleros internacionales en su arribo a la ciudad

La Prefectura Naval Argentina realiza controles a veleros provenientes del exterior que arriban a Mar del Plata, con el objetivo de garantizar la seguridad y prevenir delitos en el ámbito portuario.

Al llegar a la ciudad, las embarcaciones del exterior son dirigidas a boyas de cortesía, donde personal de la Autoridad Marítima nacional inspecciona la documentación del velero y de los tripulantes. Además controla los elementos de seguridad y detección de narcóticos, con la colaboración de canes especialmente entrenados.

Una vez verificado que todo se encuentra en regla, se autoriza el ingreso al puerto. En caso contrario, se aplican los protocolos correspondientes según la irregularidad detectada.

Estos operativos se realizan de manera conjunta con organismos del Estado como Migraciones, Sanidad de Frontera y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y se enmarcan en acuerdos internacionales orientados a combatir el crimen organizado y los delitos ambientales, fortaleciendo la seguridad en el ámbito marítimo y costero.

Comentarios

comentarios