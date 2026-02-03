Mar del Plata: Prefectura detuvo a un hombre que entró a robar a una universidad

Un efectivo de la Institución divisó al sujeto cuando sustraía elementos de un laboratorio de la casa de altos estudios e inmediatamente procedió a reducirlo.

La Prefectura Naval Argentina detuvo, este martes, a un hombre que había ingresado a robar a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de la zona del puerto de Mar del Plata.

El hecho se registró en horas de la mañana cuando un efectivo de la Autoridad Marítima Nacional, que se encontraba en inmediaciones de la casa de altos estudios ubicada en la avenida Dorrego al 200, divisó a un sujeto que estaba sacando objetos por una ventana.

Inmediatamente, el personal de la Fuerza procedió a reducir al hombre en cuestión. Luego, autoridades de la universidad constataron que los objetos que el intruso estaba sustrayendo pertenecían al área del laboratorio del establecimiento educativo.

El hombre, de 44 años, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del Dr. Facundo De La Canale, quien, interiorizado del caso, ordenó la detención del delincuente y le formó una causa por el delito de “hurto agravado por escalamiento en tentativa”.

Asimismo, el fiscal dispuso que, una vez que se realicen las actuaciones de rigor, el detenido sea trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán.

