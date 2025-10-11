Mar del Plata recibe a más de 30.000 finalistas de los Juegos Bonaerenses

Con récord de inscriptos y nuevas disciplinas, la 34ª edición de la competencia provincial se desarrollará en Mar del Plata del 13 al 17 de octubre

La Provincia de Buenos Aires vuelve a vivir su gran fiesta del deporte y la cultura. Este lunes 13 de octubre, el gobernador Axel Kicillof encabezará en Mar del Plata la ceremonia de apertura de la 34ª edición de los Juegos Bonaerenses, acompañado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo.

El acto se desarrollará en el tradicional escenario de Las Toscas, con un show musical y la presencia de atletas destacados que participaron en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR).

El evento, organizado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad junto a la Subsecretaría de Deportes y el Instituto Cultural, reúne a más de 30.000 finalistas de toda la Provincia en lo que ya se consolidó como la competencia deportiva y cultural más grande del país. Este año participaron 480.000 bonaerenses, un nuevo récord que superó la marca alcanzada en 2024.

