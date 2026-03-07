Mar del Plata registró un caso de influenza aviar en aves de traspatio

El SENASA lo confirmó, luego de analizar muestras en patos y gallinas con síntomas compatibles con la enfermedad.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) detectó por diagnóstico de laboratorio un caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de traspatio —gallinas y patos— en un predio ubicado en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

El organismo sanitario nacional delimitó el área de prevención (AP) alrededor del brote e inició las tareas contempladas en su plan de contingencia, que incluye medidas de biocontención, vigilancia y control sanitario, orientadas a prevenir la diseminación del virus.

Tras la evaluación del área geográfica delimitada, el SENASA confirmó que no se encuentran granjas comerciales en las proximidades del foco ni dentro del perímetro definido. En cuanto a los predios de aves de traspatio comprendidos en la zona, se reforzarán las medidas preventivas y de manejo para mitigar el riesgo de introducción del virus.

Se recuerda a todos los productores notificar inmediatamente si observan mortandad elevada o con signos nerviosos, digestivos y/o respiratorios en sus aves. Para mayor información sobre la enfermedad y acceder a las vías de notificación al SENASA, ingresar en el micrositio oficial de influenza aviar.

Fuente: Argentina.com.ar

