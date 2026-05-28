Mar del Plata será sede de tres partidos de la selección de básquet y del Juego de las Estrellas

Se confirmó que la ciudad recibirá a la Selección mayor masculina en sus próximos tres partidos oficiales clasificatorios a la Copa del Mundo Qatar 2027, en agosto y en noviembre. Además, en enero será sede del evento que reunirá a los principales protagonistas de La Liga Nacional, La Liga Argentina y La Liga Femenina junto a invitados especiales, entrenadores destacados y más.

El intendente Neme se reunió en su despacho con autoridades de la Confederación Argentina de Básquetbol para anunciar que Mar del Plata será sede del Juego de las Estrellas de básquet en 2027. Asimismo, también se confirmó que la ciudad recibirá a la Selección mayor masculina en sus próximos tres partidos oficiales por los Clasificatorios FIBA Rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2027.

La Asociación de Clubes de Básquetbol anunció la integración del tradicional Juego de las Estrellas al calendario de sus competencias y, de esta manera, la 37º edición se realizará el viernes 8 de enero en el Polideportivo Islas Malvinas. El evento reunirá a los principales protagonistas de La Liga Nacional, La Liga Argentina y La Liga Femenina junto a invitados especiales, entrenadores destacados y más.

La fiesta del básquet argentino regresa a una ciudad emblemática para este deporte. Es importante recordar que Mar del Plata fue sede de la primera edición en 1988 y el propio Polideportivo recibió en múltiples ocasiones al evento.

Partidos de Selección mayor masculina en el Polideportivo

Por otro lado, la Confederación Argentina de Básquet y la Municipalidad de General Pueyrredon acordaron que la ciudad recibirá a la Selección mayor masculina en sus próximos tres partidos oficiales por los Clasificatorios FIBA rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2027.

De esta manera, el equipo dirigido por Pablo Prigioni disputará sus encuentros de la Segunda Fase el jueves 27 de agosto, jueves 26 de noviembre y domingo 29 de noviembre en el Polideportivo Islas Malvinas.

Cabe señalar que tanto rivales como horarios son aún a confirmar, restando la finalización de la Primera Fase. Argentina visitará a Uruguay (jueves 2 de julio en Montevideo) y a Panamá (domingo 5 de julio en Panamá) para cerrar la Primera Fase y definir su posición final en el Grupo D. Los tres mejores equipos del Grupo D se reunirán con los tres mejores del Grupo B arrastrando récord de la primera ronda, mientras que lo propio harán los países de los Grupos A y C. Los tres mejores de cada grupo en la Segunda Fase junto al mejor 4º conseguirán su boleto para la Copa del Mundo Qatar 2027.

Neme expresó que “hay noticias que muestran muy bien lo que representa esta ciudad. Y lo que se viene para Mar del Plata con el básquet es enorme. Entre agosto, noviembre y enero vamos a recibir algunos de los eventos más importantes del básquet nacional: partidos oficiales de la Selección, las máximas figuras del país y miles de personas viviendo el deporte en un lugar que tiene historia, pasión y una conexión especial con el básquet.

“No es casualidad que todo esto pase acá. Cada vez que hay un gran evento, la ciudad responde. Los marplatenses acompañan, el Polideportivo se vive de una manera única y volvemos a demostrar que estamos preparados para recibir lo mejor del deporte argentino”, agregó.

Finalmente, el Intendente concluyó que “esta es la ciudad del sí. La del movimiento, las propuestas y los grandes eventos durante todo el año. Una ciudad que no se detiene y que sigue demostrando que Mar del Plata no tiene techo”.

Por su parte, Santiago Losada, secretario de la Confederación Argentina de Básquetbol, sostuvo que «es una enorme alegría volver a tener a Mar del Plata como protagonista de grandes eventos de nuestro deporte. El Polideportivo Islas Malvinas es un escenario histórico para el básquet argentino y sabemos la pasión con la que la ciudad vive cada presentación de la Selección y cada gran espectáculo vinculado a nuestra disciplina».

«Que Mar del Plata reciba tres partidos oficiales de la Selección mayor masculina rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2027 y, además, una nueva edición del Juego de las Estrellas, representa una gran noticia para todo el básquet nacional. Estamos convencidos de que serán jornadas inolvidables para los hinchas y una gran oportunidad para seguir acercando nuestro deporte a miles de personas”, añadió.

Durante el encuentro también estuvieron presentes Andrés Pelussi (Director Deportivo de CAB y Tesorero de la Asociación de Clubes de Básquetbol), Sergio Guerrero (Director de Competencias de la Confederación Argentina de Básquetbol y de la Asociación de Clubes de Básquetbol), Sebastián D’Andrea (presidente del EMDER), Diego Juárez (presidente del EMTUR) junto a Marcelo Jiménez (Secretario de Quilmes) y Esteban Giri (Presidente de Peñarol).

Comentarios

comentarios