«Si los números no dan las escuelas no funcionan»: la morosidad y la suba de servicios ponen en alerta a los colegios privados

Una jornada organizada por Aiepa reunirá a referentes del sector para abordar el impacto de la baja de matrícula, la conflictividad social y las dificultades económicas que atraviesan las instituciones de gestión privada.

Este jueves se realiza en Mar del Plata un encuentro para debatir los cambios y desafíos que atraviesan las escuelas privadas, en una jornada organizada por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA). En este marco, los profesionales de la educación analizarán el aumento en la morosidad en el pago de las cuotas, que ya supera el 10% en la mayoría de los colegios, y cómo la situación los obliga a reestructurarse.

La actividad reúne a referentes del sector en un contexto marcado por transformaciones demográficas, problemas de sostenibilidad económica y una creciente preocupación por los episodios de violencia que impactan en las comunidades educativas.

Uno de los principales ejes del encuentro será la crisis de natalidad y su efecto sobre el sistema. Según explicó a Canal 8 Martín Zurita, de AIEPA, el fenómeno afecta a toda la educación, pero golpea con más fuerza a la gestión privada.

“Hay que reorganizarnos y planificar cambios”, sostuvo, al advertir que en este sector cada escuela depende de un empleador al que se le modifican las condiciones de funcionamiento en medio de una caída de matrícula.

Otro de los temas centrales será la gestión de crisis institucionales, especialmente a partir de hechos de violencia y amenazas en escuelas que generaron alarma en distintas partes del país.

“Tenemos que trabajar juntos, equipos, docentes, estudiantes y familias”, afirmó Zurita, quien señaló que la preocupación se profundizó tras hechos recientes ocurridos en otras provincias y que hoy atraviesa a toda la comunidad educativa.

En ese marco, desde AIEPA remarcaron que la escuela no puede analizarse de manera aislada del contexto social. “Tenemos una sociedad violenta y la escuela es una caja de resonancia de la ciudad”, sostuvo el representante de la entidad. Al mismo tiempo planteó que las instituciones deben ser capaces de ofrecer otro horizonte. “La escuela tiene que ser un lugar de paz, convivencia y valores”, resumió.

El vínculo con las familias también aparecerá como un punto fuerte del debate. Para el dirigente, el trabajo conjunto entre la escuela y el hogar será clave en esta etapa. En esa línea, consideró que el hogar cumple un rol central en la prevención y el seguimiento cotidiano. “Las familias tienen que revisar las mochilas, no la escuela”, señaló, mientras que atribuyó a los colegios una función específica en materia de prevención, formación y trabajo en valores.

Además del plano pedagógico y social, el encuentro pondrá el foco sobre la situación económica de las instituciones privadas. Zurita advirtió que la viabilidad de muchos establecimientos está comprometida por el aumento de la morosidad, el fuerte incremento de los servicios y el retraso en el cobro de aranceles.

“Podés tener un buen proyecto educativo, pero si los números no dan las escuelas no pueden funcionar”, expresó. Y agregó que el escenario se volvió más complejo por tarifas que, según indicó, se cuadruplicaron y por la necesidad de actualizar ingresos, sobre todo en las escuelas bonaerenses que reciben aporte estatal.

Fuente: Mi8

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