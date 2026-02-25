Mar del Plata Trail Run suma atractivos: fecha debut del Circuito Nacional de Trail y Montaña de la CADA

La Confederación Argentina de Atletismo confirmó en las últimas horas la creación del Circuito Nacional de Trail y Montaña, el cual constará de 9 fechas, siendo la primera el 1 de marzo en el Desafío Sierra de los Difuntos, única carrera del calendario en la provincia de Buenos Aires.

La segunda edición de Mar del Plata Trail Run “Desafío Sierra de los Difuntos» es organizada por Productora de Senderos y será sede del Campeonato Nacional Máster de Trail Running y selectivo oficial para el Mundial de la especialidad, a realizarse en República Checa. Además de fecha del Circuito Nacional de Trail y Montaña de la CADA.

Mar del Plata Trail Run es fecha del programa nacional U20 en la distancia de 12 kilómetros. El programa es un scouting a nivel nacional que busca detectar a las futuras figuras.

Mar del Plata Trail Run tiene el reconocimiento y aval oficial de las autoridades nacionales correspondientes y los circuitos tienen el certificado de la Federación Internacional de Atletismo a través de la Federación Internacional de Trail.

