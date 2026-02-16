Mar del Plata vivió su mejor fin de semana del verano con un 95% de ocupación y un San Valentín positivo para la gastronomía

El promedio de reservas de todo el fin de semana largo de Carnaval da alrededor del 82%. El sábado fue el mejor día del verano para bares y restaurantes, con un Día de los Enamorados que se consolida como “un nuevo Día del Amigo”.

Este sábado y domingo Mar del Plata vivió definitivamente su mejor fin de semana de esta temporada, con una ocupación hotelera que rozó el 95% y un sábado en la que a la gastronomía le fue muy bien, en un día en el que se mezcló el fin de semana largo por Carnaval y el festejo por el Día de los Enamorados, que se asienta como “un nuevo Día del Amigo”.

El presidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica (Aehg), Hernán Szkrohal, habló con Mi8 e hizo una distinción: durante el sábado y el domingo, la ocupación en el sector hotelero fue cercana al 95%, mientras que para el lunes es 80% y el martes baja a 75%. “El promedio de todo el fin de semana largo es de entre el 82 y el 85%, más cerca del 82%”, aclaró.

“Este fue el mejor fin de semana del verano”, aseguró Szkrohal, en sintonía con las previsiones que habían hecho desde el sector turístico marplatense. Y mencionó tres factores clave para que el sábado la ciudad haya tenido un movimiento que no se había registrado este verano: ya de por sí fue sábado, la jornada con más consumo en la semana, el fin de semana largo de Carnaval y el festejo por el Día de los Enamorados.

“Fue el mejor sábado del verano para la gastronomía. San Valentín se asienta como un nuevo Día del Amigo, porque cada año toma más relevancia y crece con más volumen de consumo. Me sorprendió”, expresó el presidente de la Aehg.

Llegando al cierre del fin de semana largo, manifestó que este lunes y martes bajará el caudal de turistas ya que muchos emprenderán el regreso a sus ciudades de origen.

Fuente: Mi8

