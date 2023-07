Marcelo Marcel: «Jamás me negué a entregarle lo que me pedía»

El periodista Marcelo Marcel brindó este martes impactantes detalles del crimen de su padre (77) durante un asalto. «El delincuente me disparó, pero la bala no salió de los nervios que tenía», contó.

La policía detuvo en las últimas horas a uno de los sospechosos de asesinar el viernes por la noche al padre de Marcel cuando quiso defender a su hijo, a quien los mismos delincuentes estaban asaltando en la puerta de su casa.

El acusado tiene 27 años, se llama Nicolás Fernández, vive a pocas cuadras de quien resultó su víctima y le secuestraron un arma de fuego, calibre 9 milímetros, que en principio tendría manchas de sangre.

«No sabía qué hacer este chico. Jamás me negué a entregarle lo que me pedía. Estaba muy nervioso, exaltado, fuera de sí, giraba sobre mí con el revólver y yo le decía que se lleve todo. Le entregué todo, pero no tenía en claro qué quería. Me disparó y tuve un cruce con él. Mi papá escuchó los gritos y salió», relató el periodista.

Según ha podido determinar la investigación judicial que comanda la fiscal Romina Díaz, a Daniel Marcel lo mataron frente a su domicilio, en Pasaje Banat casi Alvarado, cuando se enfrentó a quienes asaltaban a su hijo, Marcelo, reconocido periodista marplatense.

En ese forcejeo se produjo el disparo que provocó la herida mortal. Daniel Marcel fue trasladado hasta el Hospital Interzonal General de Agudos todavía con vida, pero con lesiones gravísimas que le provocaron la muerte en pocos minutos.

El hijo de la víctima fatal había sido sorprendido por los delincuentes cuando estaba en proceso de ingresar su auto al garaje de la casa de su padre. En esas circunstancias, según su testimonio, el único de los dos asaltantes que vio armado le disparó. Pero la bala no salió.

Luego llegaría el dueño de casa, que bajó desde la planta alta y salió a la calle decidido a enfrentar a los ladrones que asaltaban a su hijo. En medio de ese roce se escuchó la detonación y la herida que le quitaría la vida.

«El auto estaba de culata en marcha y con el portón abierto. No puedo tomar dimensión de lo que pasaba por la cabeza de este chico, evidentemente no estaba bien. No lo puedo entender», dijo Marcel.

«Es un momento muy duro para el que uno no está preparado. La familia agradece a quienes están investigando el caso», agregó

«La DDI está buscando a la otra persona que participó del hecho. Pedimos que esto no caiga y que se tome el reclamo de los vecinos del barrio. Es una zona de mucha inseguridad», afirmó el periodista.

Además agradeció al municipio y al ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. «El intendente estuvo acá. Berni me llamó y me dijo que el tipo no era un experimentado. Agradezco todas las muestras de adhesión y acompañamiento. Queremos que se haga justicia», señaló.

Marcel despidió a su padre con emotivas palabras y se quebró. «Si uno tiene que elegir como irse de este mundo es defendiendo a su hijo. Mi papá era mucho mejor persona que yo», dijo.

FUENTE: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios