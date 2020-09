Marina Santoro: “Montenegro y Cambiemos son los únicos responsables de lo que está pasando hoy en la ciudad”

Desde el Frente de Todos afirmaron que “son inadmisibles las declaraciones de Neme, hay que ser muy caradura para decir a los cuatro vientos que Nación y Provincia están abandonando a la ciudad cuando hicieron un hospital entero y pusieron $200 millones en Mar del Plata, falta a la verdad y es un desagradecido”. Apuntaron a la subejecución en el presupuesto de salud y sostuvieron que la gestión «nunca tuvo un plan» contra la pandemia.

“Le quieren echar la culpa a otros porque buscan esconder que no hicieron nada y que en el fondo sostienen el discurso anticuarentena. Montenegro es Cambiemos, y Cambiemos y Macri son anticuarentena”, manifestó la presidenta de la Comisión de Calidad de Vida y Salud Pública del Concejo Deliberante, Marina Santoro.

En ese marco, cruzó al concejal oficialista Agustín Neme y sostuvo: “Dicen que pusieron dos hoteles pero los mismos son sindicales o han sido otorgados mediante convenios que no implican erogación presupuestaria para la Municipalidad. Entonces pensamos: ¿qué esfuerzo hicieron? Dijeron que iban a abrir cinco centros covid pero sólo habilitaron dos, y tampoco pusieron ni una cama covid municipal. Si analizamos los números vemos que hay subejecución presupuestaria en más de un ámbito, por lo que creemos que hay que decirle a la gente la verdad: el Municipio no puso un solo peso demás en esta pandemia».

A su vez, cuestionó duramente a la gestión y manifestó: «Este Municipio no tuvo nunca un plan de contingencia para darle respuesta a la pandemia. Le echan la culpa a la Provincia y la Nación porque quieren esconder que no tienen un plan. A lo único que le pusieron velocidad fue al pedido de excepciones sin controles, pero al mismo tiempo achicaron horarios en centros de salud -que por suerte tienen enormes trabajadores/as de la salud que se los cargan al hombro-. Esto no nos sorprende: Montenegro sigue la misma línea que Macri y su movimiento anticuarentena».

