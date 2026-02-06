MarPlaneta cerró su primera edición con un éxito rotundo

El festival se afianzó en la agenda cultural marplatense que ya espera su segunda temporada en 2027

El festival literario MarPlaneta cerró su primera edición con un balance ampliamente positivo y se consolidó como el encuentro literario más importante de la Costa Atlántica. Durante cuatro jornadas realizadas en el Centro de Creación Chauvin, 20 escritores dialogaron con miles de personas que participaron activamente de charlas, presentaciones de libros y firmas, en un clima de cercanía y fuerte intercambio con el público.

Organizado por Grupo Planeta junto a la productora local Melina Cuschnir, MarPlaneta fue declarado de Interés Cultural por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTuryC), un reconocimiento que acompañó un debut marcado por salas colmadas y una respuesta masiva, integrada mayoritariamente por público marplatense, un dato especialmente destacado por la organización.A lo largo del festival participaron Adrián Lakerman, Juan José Becerra, Darío Sztajnszrajber, Diego Sztulwark, Florencia Canale, Fabián Casas, Florencia Sichel, Nicolás Artusi, Adriana Riva, Daniel Mecca, Guillermo Martínez, Alexandra Kohan, Martín Kohan, Hugo Alconada Mon, Jorge Fernández Díaz, Gabriel Rolón, Cynthia Wila, Florencia Dapiaggi, Agustina Buera y Osvaldo Gross, conformando una grilla diversa que abarcó distintos géneros, miradas y generaciones de la literatura y el pensamiento contemporáneo.

El cierre del ciclo, realizado el martes 3 de febrero, Gabriel Rolón y Cynthia Wila realizaron su charla titulada “La crueldad y la soledad, dos síntomas actuales”, que colmó el escenario principal y se retransmitió en otras salas también colmadas.

La última jornada combinó literatura, música y experiencias sensoriales, con propuestas como “Poesía al atardecer” de Florencia Dapiaggi, “Cartografías del gusto” de Osvaldo Gross, el diálogo entre Dapiaggi y Agustina Buera sobre el amor, una orquesta de tango en vivo y un cierre musical que acompañó el clima festivo del encuentro. Todas las actividades concluyeron con firmas de libros, reforzando el espíritu de cercanía entre autores y lectores.

Con un arranque exitoso en enero y un cierre que superó las expectativas en febrero, MarPlaneta logró instalarse con fuerza en la agenda cultural del verano marplatense que ya espera su segunda temporada. Su primera edición dejó en claro que el público local responde y acompaña, y que el festival nació para quedarse como un espacio clave de encuentro entre la literatura, el pensamiento y la comunidad.

