MarPlaneta, el festival literario más importante de la Costa Atlántica, continúa en febrero

Lunes 2 y martes 3 en Chauvin con entrada libre y gratuita.

MarPlaneta, el festival más importante de la Costa Atlántica, continúa en febrero con música, presentaciones de libros, performance y talleres en Centro de Creación Chauvin.



Con entrada libre y gratuita, el 2 y 3 de febrero de 18 a 0Hs, Gabriel Rolón, Cynthia Wila, Hugo Alconada Mon, Jorge Fernández Díaz, Osvaldo Gross, Daniel Mecca, Guillermo Martínez, Nico Artusi, Martín Kohan, Alexandra Kohan, Agustina Buera y Florencia Dapiaggi, serán los protagonistas principales.



Declarado de Interés Cultural por el Ente Municipal de Turismo y Cultura, el festival organizado por Grupo Planeta, durante las primeras dos jornadas de enero convocó a miles de espectadores que colmaron la capacidad de las distintas salas que ofrece Chauvin para escuchar a sus autores favoritos y disfrutar de una propuesta innovadora que combinó literatura, música, gastronomía y talleres.

2 de febrero

19:00- Nico Artusi: Nuevas tendencias en torno al café junto a Francisco Taverna y Francisco Rodríguez de Deseado. Patio Planta Baja.

19:30- Daniel Mecca: “Borges al atardecer”. Patio Planta Baja.

19:30- Hugo Alconada Mon: “Biblioteca a la carta”. Proyectroom Primer Piso.

19.45- Emilia Marcon: performance y conversatorio “Mis Victorias”, homenaje a Victoria Ocampo. Patio Planta Baja.

20.00- Guillermo Martínez y Daniel Mecca. “Voces en el laberinto del espejo”.Patio Planta baja.

21.00- Jorge Fernández Díaz y Hugo Alconada Mon. “Detectives de la literatura: en búsqueda de lo real. Main Stage. Subsuelo.

22.00- Alexandra Kohan y Martín Kohan. “Entran una persona y un argentino en un bar…”. Main Stage. Subsuelo.

22.00-Trío de jazz: Viceconte-Pasetti-Gertsner . Patio Planta Baja.

3 de febrero

19:30- Florencia Dapiaggi. “Poesía al atardecer”. Patio Planta Baja.

20:00- Osvaldo Gross. “Cartografías del Gusto”. Patio Planta Baja.

20.00. Orquesta de Tango en vivo. Soundroom.

20.30. Florencia Dapiaggi y Agustina Buera: «Entendiendo lo incomprensible: hablemos de amor «. Proyectroom Primer Piso.

21.30- Gabriel Rolón y Cynthia Wila. “La crueldad y la soledad, dos síntomas actuales”. Main Stage. Subsuelo

22.30- Música a cargo de Lucas Llull. Patio Planta Baja

– Todos los autores firmarán libros al finalizar sus charlas-

