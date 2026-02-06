Martilleros registran un 60% de reservas para este fin de semana y esperan un «movimiento muy fuerte» en carnaval

Lo indicó Guillermo Rossi, referente del sector. Aseguró que la mayoría de las estadías contratadas «son cortas» y que «todo depende del clima».

Expectativas moderadas pero en crecimiento de cara al primer fin de semana de febrero y al feriado de Carnaval: así es la situación de Martilleros en este inicio del segundo mes del año en Mar del Plata.

Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros, señaló a Mi8 que el mes empezó connúmeros más bajos que los habituales, aunque esperan un repunte en los próximos días.

“Febrero arrancó en porcentajes más bajos. Creemos que el fin de semana vamos a tener mayor cantidad de reservas. Estamos con una expectativa de un 60%, y ya creciendo hasta carnavales que estimamos también una ocupación de 70%”, indicó.

Según explicó, la demanda se mueve de manera gradual, con estadías cortas que marcan el ritmo de la temporada: “La gente se va sumando de a poco, por eso es que el fin de semana creemos que vamos a tener un crecimiento en el porcentaje de ocupación, en este promedio que venimos trayendo de cuatro a cinco días».

Asimismo, Rossi marcó que el clima influye fuerte en la decisión de viajar a último momento. “Dependemos mucho de cómo estén los días, pero creemos que en estos días va a ir creciendo la cantidad de turistas”, afirmó.

En ese contexto, desde el sector esperan un movimiento más marcado durante el fin de semana largo de Carnaval. «Vamos a tener un movimiento muy fuerte en carnavales”, concluyó el titular de la entidad.

