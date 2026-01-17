 Más de 2.200 autos por hora viajan hacia la Costa Atlántica por la Autovia 2

El recambio turístico de este sábado 17 de enero registra un intenso movimiento vehicular en las principales rutas bonaerenses. La Autovía 2 y la Ruta 11 presentan un flujo constante de veraneantes que buscan aprovechar el inicio de la etapa más fuerte de la temporada.

La segunda quincena de enero comenzó con un ritmo frenético en las rutas que conectan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los principales balnearios bonaerenses. Según los datos oficiales de AUBASA, entre las 07:00 y las 08:00 de la mañana se registró el pico máximo de circulación en lo que va del día.

La Autovía 2 sigue siendo la opción preferida por los turistas. En el peaje de Samborombón, el flujo hacia la costa alcanzó los 2.264 vehículos por hora, superando ampliamente los 332 que circulaban en sentido contrario hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Más adelante, a la altura de Maipú, el movimiento se mantiene sostenido con 547 autos por hora dirigiéndose al sur, mientras que el ingreso a la Capital Federal registró apenas 214 unidades en la misma franja horaria.

La Ruta 11, que conecta con destinos como Pinamar, Villa Gesell y el Partido de La Costa, también muestra cifras elevadas. Por el peaje de La Huella, se contabilizaron 1.448 vehículos hacia la costa y 706 con destino a CABA.

Recomendaciones para los viajeros

Ante el gran caudal vehicular, las autoridades de Vialidad de la Provincia recomiendan circular con extrema precaución, mantener la distancia de seguridad y respetar los límites de velocidad. Se espera que el flujo de tránsito se mantenga elevado hasta pasado el mediodía, dado el recambio de quincena y el inicio del fin de semana.

