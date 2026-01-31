Más de 600 mozos y camareras corrieron la tradicional maratón de UTHGRA en la costa marplatense

La 31° edición de la Maratón de Mozos y Camareras de UTHGRA Mar del Plata se vivió como una verdadera fiesta. Se entregaron más de 5 millones de pesos en premios y se sortearon tres motos 0km. Asistieron Luis Barrionuevo, Pablo Santín y autoridades nacionales y locales en un evento con masiva participación de trabajadoras y trabajadores gastronómicos.



Más de 600 trabajadoras y trabajadores hoteleros y gastronómicos participaron este sábado de la 31° Maratón de Mozos y Camareras de UTHGRA Mar del Plata, uno de los eventos más característicos de cada verano en la ciudad.

La carrera se disputó a lo largo de la costa, entre el Torreón del Monje y el Hotel Hermitage, y volvió a convocar a una multitud en el último fin de semana de enero.

La jornada contó con la presencia del secretario general de UTHGRA a nivel nacional, Luis Barrionuevo, quien acompañó el evento y siguió de cerca el desarrollo de la competencia.

También participaron otras autoridades nacionales del gremio, entre ellos Enrique Altier, secretario administrativo; Jayme Crisanto, secretario adjunto; y Argentino “Tito” Geneiro, secretario de Capacitación y Formación Profesional, junto a la conducción local encabezada por Pablo Santín.

A nivel local, acompañaron el intendente de General Pueyrredon, Agustín Neme, y el presidente del Emturyc, Diego Juárez, además de artistas, invitados especiales y referentes del sector. También dijeron presente directivos y docentes del Centro de Formación Laboral N° 405 y de la Escuela de Hotelería y Gastronomía de UTHGRA Mar del Plata, junto a delegados y delegadas que colaboraron activamente desde el inicio hasta el cierre del evento.

Desde las 15, la costa se transformó en una verdadera fiesta hotelera y gastronómica. Hubo banda en vivo, artistas invitados y desfile de la Guardia Nacional del Mar, que aportó color, ritmo y emoción a una tarde soleada que acompañó con un clima ideal.

La conducción estuvo a cargo del actor Matías Alé y el locutor Braulio García Camarena, mientras que el humor y la magia llegaron de la mano de Roberto Peña y Paulo Cabaleiro, que animaron al público y a los participantes.

La competencia se corrió en las categorías Damas y Caballeros, con una amplia participación de trabajadoras y trabajadores de todas las edades y de múltiples establecimientos de la ciudad.

En la categoría damas, el primer puesto fue para Karina Critin, de la cocina del Hospital Regional; el segundo lugar quedó en manos de Mónica Ramos, de La Fonte D’Oro del Paseo Aldrey; y el tercer puesto fue para Failuz Amlus, de La Baguette Constitución.

En la categoría caballeros, el primer lugar lo obtuvo Lucas Bordino, del restaurante Chichilo. El segundo puesto fue para Martín Juárez, del restaurante Piazza, mientras que el tercer lugar quedó para Nahuel Engeman, también de Piazza.

En total, se entregaron más de 5 millones de pesos en premios en efectivo, con importantes montos para cada categoría: $1.200.000 para el primer lugar, $800.000 para el segundo y $500.000 para el tercer puesto.

Además, todos los participantes formato parte del sorteo de tres motos 0 km, momento que generó gran expectativa y se convirtió en el broche de oro de la jornada.

Los ganadores de las motos fueron Lorena Molina (Mediterráneo), Liliana Powell (Hotel Riviera) y Elias Lugones (Sentimiento Gaucho).

También se entregaron estadías en Bariloche para dos personas para todos los participantes de la maratón.

Desde el escenario montado sobre el Boulevard Peralta Ramos, Luis Barrionuevo felicitó a los trabajadores y a la conducción local por la organización del evento y destacó el valor de este encuentro: “Esto es UTHGRA: trabajo, compañerismo y orgullo por lo que hacemos todos los días. Es una muestra de la enorme familia hotelera y gastronómica que somos”, expresó.

Por su parte, el secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, remarcó la masiva participación y el espíritu del encuentro: “Esta maratón nos permite encontrarnos, compartir y celebrar una actividad que desempeñamos con mucho orgullo. La alegría que se vivió hoy refleja el compromiso de toda la familia hotelera y gastronómica y el trabajo colectivo que llevamos adelante desde la conducción para poner siempre a los trabajadores y trabajadoras en lo más alto»

