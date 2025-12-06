Más de un millón de visitantes eligieron a Buenos Aires durante los fines de semana largos de 2025

Para el receso del 6 al 8 de diciembre se estima que llegarán más de 107 mil turistas y será el segundo mejor del año en cuanto a la ocupación hotelera.

En el último fin de semana largo del año, la Ciudad de Buenos Aires espera más de 107 mil visitantes nacionales e internacionales, que dejarán alrededor de $27 mil millones. Además, con una ocupación promedio del 76% en las principales categorías hoteleras, será el segundo mejor receso del año, por detrás del de noviembre, cuando las plazas estuvieron completas en un 85%.

“Con este último balance, podemos proyectar buenas expectativas para la temporada de verano. Somos una ciudad que constantemente despierta el interés de los turistas y todo indica que Buenos Aires va a ubicarse entre los principales destinos del país”, expresó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires.

Cabe mencionar que los fines de semana largos estuvieron marcados por los eventos masivos que impulsan la llegada de turistas que disfrutan de los artistas y las experiencias que ofrece la ciudad. La amplia agenda de recitales y encuentros deportivos se complementan con una infraestructura de calidad que posiciona a Buenos Aires como ciudad de grandes eventos en toda la región. En ese sentido, recientemente la Ciudad mostró una ocupación récord del 94% durante el fin de semana en el que Oasis brindó dos shows en el estadio de River Plate.

Buenos Aires, un destino en permanente crecimiento

El balance de los diez fines de semana largos de 2025 en la Ciudad evidenció que más de un millón de viajeros nacionales e internacionales llegaron al destino, lo que evidencia un crecimiento del 32% con respecto a los casi 760 mil que ingresaron a la Ciudad en 2024. Además, el impacto económico de todos los recesos fue, aproximadamente, de $260 mil millones.

“Estos números reflejan que, aunque los feriados son una motivación para viajar, contar con una amplia oferta turística es sumamente importante para convocar visitantes. Por eso apostamos por el trabajo conjunto con el sector privado, que nos permite innovar y elevar la calidad de la experiencia en la Ciudad”, agregó Díaz Gilligan.

Opciones para toda la familia

Del viernes 5 al domingo 7, el Centro Costa Salguero será sede de la 20° edición de la Comic Con, un evento que invita a sumergirse en el universo del cine, las series, los cómics, el gaming, la música y el cosplay.. El encuentro va a contar con conciertos, espacios temáticos, activaciones interactivas y lanzamientos exclusivos.

En la Floralis Genérica tendrá lugar, el viernes 5 de 16:30 a 03 h, el festival Ciudad Joven BA, un encuentro que reúne música en vivo, experiencias interactivas, zonas gastronómicas y arte. Durante más de diez horas, visitantes de todas las edades podrán disfrutar de música en vivo, espacios de gaming, áreas de emprendedores y opciones deportivas.

El domingo 7, llegará al Parque Deportivo Costanera la 5º edición de Buenos Aires Extremo, una jornada cargada de adrenalina, música y cultura urbana. El encuentro invita a disfrutar de deportes olímpicos como Breaking y Básquet 3×3; Skate y BMX Freestyle. Además en esta oportunidad se incorporarán, por primera vez, exhibiciones de Freestyle Motocross, una de las disciplinas más espectaculares del deporte extremo,

Un finde largo a pura música en Buenos Aires

Este fin de semana, Shakira volverá a Buenos Aires para cerrar en la cancha de Vélez Sarsfield la etapa latinoamericana de su gira. La artista colombiana se presentará el 8, 9 y 11 y ofrecerá tres fechas a estadio lleno y promete un repaso por las mejores canciones de su repertorio.

El sábado 6, la música y la emoción llegarán a Ciudad Universitaria de la mano de Abel Pintos. El cantante bahiense celebra sus 30 años de carrera y celebrará con un gran concierto que repasará sus grandes éxitos, desde sus inicios hasta la actualidad. Se espera que sea una verdadera fiesta, donde la potencia de Abel y la fuerza de las canciones se combinarán con la energía de sus seguidores en una noche inolvidable.

El viernes 5 en el Anfiteatro Parque Centenario, la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires brindará un concierto dedicado a la música del cine y tendrá entrada gratuita por orden de llegada hasta completar la capacidad del espacio. El programa incluirá algunas de las bandas sonoras más conocidas, como Star Wars, E.T, Forrest Gump y Danza con lobos.

Propuestas gastronómicas

El sábado 6 y domingo 7, en Parque Rivadavia, se podrá disfrutar una nueva edición de Barrios a la Carta. Una feria que reunirá más de 20 puestos de restaurantes, cafeterías, heladerías y comercios del barrio. Además, habrá espectáculos, clases de cocina y la final del concurso Recetas de Familia.

El domingo 7 de diciembre llega una nueva edición de Saltpalooza en el Museo Fernández Blanco (Suipacha 1422, Retiro), una fiesta gastronómica al aire libre que reúne a algunos de los mejores restaurantes de Buenos Aires en una propuesta descontracturada, pensada para comer rico, moverse, compartir y probar de todo.

Además, el domingo 7 se llevará adelante Mate BA, un encuentro pensado para celebrar esta tradición nacional. El evento, que tendrá lugar en Av. de Mayo entre Piedras y Bernardo de Irigoyen,reunirá a 30 productores de yerba, mates, bombillas y demás artículos provenientes de distintas regiones del país.

Todas las propuestas del fin de semana largo están enmarcadas en el programa Buenos Aires 24 horas lanzado por el Gobierno porteño para que quienes visitan, viven y disfrutan de la noche lo hagan con más seguridad, servicios y posibilidades, además de seguir potenciando la vida nocturna porteña.

Los imperdibles de la Ciudad

Entre las grandes atracciones para este fin se semana largo se encuentra el Mirador Obelisco, el nuevo atractivo turístico que propone acceder, a través de un ascensor vidriado, a la cima del monumento porteño para obtener vistas panorámicas imperdibles de la Ciudad.

Además, como ya es costumbre, operarán los paseos en catamarán a cargo de la empresa de transporte Sturla Viajes, que unen Puerto Madero con La Boca. Es un recorrido durante el cual los viajeros no sólo reciben información acerca de la naturaleza y la historia de la Ciudad, sino que también obtienen vistas imperdibles desde el río.

Es una de las opciones más atractivas para llegar al barrio más pintoresco de la Ciudad y transitar la emblemática Calle Museo Caminito, que con sus conventillos de chapa pintados de distintos colores es también un museo a cielo abierto de casi 150 metros de longitud.

La oferta turística se complementa con los múltiples espacios verdes con los que cuenta Buenos Aires, como el Jardín Japonés, el Ecoparque, el Jardín Botánico y la Reserva Ecológica Costanera Sur, entre otros.

La Ciudad de Buenos Aires es un destino de experiencias que durante todo el año tiene sus puertas abiertas para que los visitantes prueben sus más de 7.000 locales gastronómicos, visiten sus 287 teatros, conozcan sus 380 librerías y recorran sus 150 museos, además de poder disfrutar de una amplia agenda de espectáculos. Cabe destacar que CABA fue elegida como Capital Mundial del Deporte 2027 por su liderazgo en la realización y promoción de este tipo de eventos.

Más información en turismo.buenosaires.gob.ar/eventos.

