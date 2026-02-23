Más radares de velocidad en accesos a Mar del Plata: ya funcionan móviles y preparan fijos

Se pusieron en marcha tres nuevos radares móviles en los accesos a Mar del Plata. Dónde están y cuáles serán los próximos que se habilitarán.

El municipio puso en marcha nuevos radares de velocidad en Mar del Plata con dispositivos móviles que ya operan en los principales accesos a la ciudad. Además, avanza la instalación de equipos fijos en distintos puntos estratégicos de las rutas provinciales 2, 11 y 88.

Los controles móviles ya están en funcionamiento en los siguientes tramos:

Ruta 2 : kilómetros 384 a 399, en el acceso a Mar del Plata.

: kilómetros 384 a 399, en el acceso a Mar del Plata. Ruta 11 : kilómetros 530 a 553, en la zona del cruce de Las Macetas.

: kilómetros 530 a 553, en la zona del cruce de Las Macetas. Ruta 88: kilómetros 22 a 24, en el sector de El Boquerón.

Se trata de dispositivos dinámicos que pueden desplazarse dentro de esos corredores para fiscalizar el cumplimiento de los límites de velocidad.

En paralelo, el Municipio informó que se encuentran en proceso de instalación radares fijos, a la espera de los ajustes finales para su puesta en funcionamiento. Estarán ubicados en:

Ruta Provincial 88 : kilómetros 12,30 y 5,5.

: kilómetros 12,30 y 5,5. Ruta Provincial 11 : kilómetro 506.

: kilómetro 506. Ruta Provincial 2: kilómetro 398,5.

Estos puntos fueron definidos por su alta circulación vehicular y por el registro de antecedentes vinculados a siniestros viales o excesos de velocidad.

Política de control y prevención

La colocación de los nuevos equipos se enmarca en la política de seguridad vial que lleva adelante el municipio. La implementación responde a un convenio firmado hace años que habilita la instalación de dispositivos de control de velocidad en distintos puntos de la ciudad.

Ese mismo acuerdo también permite la colocación de sistemas de fiscalización en semáforos, con el objetivo de sancionar el cruce en rojo y reducir maniobras riesgosas en intersecciones urbanas.

Con la incorporación de estos nuevos equipos, el distrito ya cuenta con más de 30 radares distribuidos en distintos puntos del partido, entre dispositivos móviles y fijos.

Todas las ubicaciones

Control Semafórico:

Av. Colón y Av. Jara

Av. A. Alió y Av. Luro

Av. Edison y Magallanes

Av. F. de la Plaza y Juramento

Av. F. de la Plaza y Gianelli

Av. J. B. Justo y D. Canosa

Av. Luro y Tres Arroyos

Av. J. B. Justo y Talcahuano

Av. F. de la Plaza y Av. Edison

Av. J. B. Justo y Av. Independencia

Av. Luro y Leguizamón

Av. P. Perón y 12 de Octubre

Av. Edison y Av. Mario Bravo

Av. Colón y H. Yrigoyen

Av. P. P. Ramos y Rivadavia

Buenos Aires y Rivadavia

Control de velocidad:

Av. Constitución y Patagones

Av. J. B. Justo y Alvear

Av. M. Bravo y Talcahuano

Av. P. P. Ramos y Alem

Av. P. P. Ramos y Falucho

Av. P. P. Ramos e Ituzaingo

Av. F. U. Camet y Mugaburu

Av. Colón y 1° de Mayo

Alem y O´Higgins

Av. Juan B. Justo y Paunero

Av. J. B. Justo y 20 de Septiembre

Av. Champagnat y Saavedra

Av. P. Perón y Hernandarias

Av. Luro y Grecia

Fuente: Mi8

