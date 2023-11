Massa: «Si soy presidente, voy a ayudar a Mar del Plata en todo lo que necesite»

El ministro de Economía y candidato por el oficialista Unión por la Patria, Sergio Massa, prometió «ayudar a Mar del Plata» en caso de asumir como presidente el 10 de diciembre.

En una entrevista exclusiva con Canal 8, Massa reveló que habló con el intendente Guillermo Montenegro y aseguró que va a trabajar por la ciudad si se impone en el balotaje del 19 de noviembre.

«Le transmití la tranquilidad de que el 10 de diciembre cuente conmigo para ayudar a Mar del Plata en todo lo que necesite», dijo. Y agregó: «Sabe que soy un tipo con una mirada amplia que no mira quién gobierna una ciudad, sino que mira a sus ciudadanos».

Como lo hizo a lo largo de la campaña, Massa volvió a hacer un llamado a un gobierno de unidad nacional. «Llamaré a los mejores, sin importar de qué partido político vengan. Tenemos una responsabilidad de abrazar a todos los argentinos desde el 10 de diciembre», expresó.

Entre sus propuestas económicas, habló de ir a un esquema de déficit cero. «Tenemos que ir a un régimen de simplificación tributaria. No puede ser que un comerciante marplatense tenga tres o hasta cuatro vencimientos por semana de distintos impuestos», señaló.

Sin nombrarlo, Massa cuestionó al candidato de la Libertad Avanza Javier Milei y sus propuestas económicas. «Si vamos a dolarizar, vamos a tener salarios bajos y tasas de interés altas, porque las define el gobierno de Estados Unidos», afirmó.

Por último, el candidato presidencial aseguró que no estará condicionado para tomar decisiones en caso de llegar a la Casa Rosada. «Tengo autoridad política. No tengo un jefe que me dicta lo que tengo que decir o hacer. Entiendo que hay disculpas que dar por los errores cometidos por parte de nuestra fuerza política. Con nosotros solos no alcanza, tenemos que abrazar a gente que piense distinto pero que quiera lo mejor para Argentina», sostuvo.

FUENTE: Ahora Mar del Plata

