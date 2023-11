Massa y Raverta encabezan un encuentro con jubilados en Mar del Plata

El ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, y la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, lideran un acto con jubilados y pensionados en el Centro de Jubilados y Pensionadas de Casino de Mar del Plata.

La llegada de Massa a la ciudad se da horas después de haber realizado dos anuncios referidos a los jubilados y a los trabajadores. Por un lado, informó la ampliación de los créditos para jubilados y pensionados hasta $600.000 y para trabajadores en relación de dependencia hasta $1.000.000. Se trata de un aumento del 150% y comenzará a regir el próximo lunes.

La otra medida consiste en una prórroga por dos años de la jubilación anticipada, que alcanzará a mujeres de 55 a 59 años y hombres de 60 a 64 años que cuenten con los 30 años de aportes realizados y no haya tenido empleo al 30 de junio de 2023. Este mecanismo que ofrece el Estado posibilita que personas que no hayan completado los años de aportes o no hayan alcanzado la edad mínima puedan cobrar una prestación previsional del 80% del monto que les corresponde al momento de alcanzar la edad legal jubilatoria.

La agenda del candidato a presidente de Unión por la Patria en Mar del Plata continuará esta noche, cuando participe de la ceremonia de inauguración del Festival Internacional de Cine. Mañana por la mañana formará parte del Encuentro de la Red Federal de Economía del Conocimiento junto a empresarios del sector tecnológico de todo el país. Allí, junto a Juan Manuel Cheppi, lanzará el primer clúster de Inteligencia Artificial (IA) de Mar del Plata.

