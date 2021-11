Matías Soulé: de Argentinos del Sud a la Juventus y ahora, de Selección

«Me gusta gambetear, pero no sé a quién me parezco. No soy tanto del firulete o la bicicleta, pero me siento cómodo de enganche, dando pases. Mi ídolo, obvio, es Messi. Y me gustan mucho Neymar y Hazard también». En septiembre del año pasado, Matías Soulé habló con Olé y contó cómo juega y qué le gusta después de dejar Vélez e incorporarse a la Juventus, y antes de ser citado por Lionel Scaloni para la Selección.

En esa misma entrevista, el extremo o enganche que nació en Mar del Plata hace 18 años, decía: «Mi primer sueño es llegar a Primera División, ojalá que pueda hacerlo acá pero, sino se da, donde sea. Después me gustaría ser campeón con la Selección»…

En la Feliz, Soulé empezó a los tres años y medio en Argentino del Sud y luego, a los seis, pasó a Kimberley. Mientras que cuando tenía 11, se sumó a Vélez, vivió en la pensión del club de Liniers y llegó a transformarse en la figura de la Octava campeona en 2018. Poco después, y al no firmar su contrato, entró en conflicto y a comienzos del 2020 pasó a la Juventus por la Patria Potestad.

«Me sacaron de la Selección cuando todavía no había charlas para firmar. Estábamos por viajar a Francia con la Sub 16, el técnico me llamó y me dijo que me bajaba porque no había arreglado mi contrato con el club. Yo no entendía nada, me decían que era por eso pero a mí no me había llegado ninguna oferta. Me bajaron y cuando fui a preguntar en el club por qué, se hicieron los boludos. No me dijeron más nada, nunca me llegó el contrato ni por cuántos años era, nada», se descargó en su momento con Olé.

En ese sentido, contó por qué eligió Juventus: «Me empezaron a seguir en un torneo que jugué con la Selección Juvenil. Yo no tenía contrato firmado con Vélez y ellos se interesaron. También estaban el Monaco y el Atlético Madrid. Y lo elegí por lo grande que es y los objetivos que hay. Me gusta ser competitivo y me pareció el desafío más difícil».

En la Juventus, tras estar con los Juveniles, ahora es parte del equipo Primavera, el Sub 23 que juega en la Serie C, donde disputó 10 partidos en la actual temporada. Y ya se dio el gusto de entrenarse con los profesionales (hizo un gol en un amistoso), con Cristiano Ronaldo -en la temporada anterior- y Dybala a la cabeza, claro.

Y en septiembre pasado, la Juventus le dio un voto de confianza al firmarle la renovación de su contrato hasta el 2024, con opción de extenderlo hasta el 2026 con todo su futuro por delante.

En este contexto es que llega a la Selección, donde es conocido por el cuerpo técnico desde las Juveniles. Y le tienen mucha confianza a este zurdo, que puede jugar en todo el frente de ataque, que es muy picante, de pases profundos y una muy buena pegada, incluso en los tiros libres.

Corazón rojo

Consultado sobre si le gustaría jugar en el fútbol argentino, fue contundente: » Sí, ojalá pueda jugar en la Primera de algún club de la Argentina, pero uno nunca sabe. Soy hincha de Independiente como mi viejo y casi toda mi familia».

FUENTE: Olé

