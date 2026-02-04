Memoria y justicia por Natalia Melmann: marcha y reclamo a 25 años de un crimen que conmovió al país

Una marcha se realizará este miércoles en la ciudad balnearia de Miramar por los 25 años que se cumplirán por el femicidio de Natalia Melmann, la adolescente que fue secuestrada, torturada, abusada y asesinada por policías bonaerenses, al tiempo que la familia espera los resultados del quinto ADN.

Gustavo Melmann dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y confirmó que la manifestación comenzará a las 21 horas en 21 y 28, donde participarán familiares de víctimas de violencia institucional y femicidios.

“Hay una respuesta y un amor grande que me expresaron montones de personas en estos días de acá de la ciudad”, manifestó Gustavo, quien remarcó que “en estos 25 años de lucha, por suerte, tienen reconocimiento de la gente y la marcha no es nuestra, sino es de la ciudad, es propia”.

El padre de Natalia sostuvo que este martes concurrió junto a Laura Calampuca -madre- a la Fiscalía, donde le comunicaron “enviarían las muestras” de ADN a la Asesoría Pericial de La Plata: “Ahora tienen que ir con el oficio directamente, en estos días se tienen que resolver esta situación”.

Los oficiales Ángel Sánchez Custodio, Osvaldo Alfredo Sissi y José Luis Morillo concurrieron el 28 de agosto de 2025 a la Asesoría Pericial de Mar del Plata, emplazada en la calle Almirante Brown 1762, para extraerse sangre, cuyo análisis resultará clave para determinar el nombre del quinto asesino.

El sargento Borra, el sargento Enrique Diez, el ex comisario Merillo y el comisario mayor Oroz Mieres son los otros policías que se realizaron el estudio.

En tanto, la querella apeló las salidas transitorias de Oscar Echenique, uno de los cuatro uniformados condenado a prisión perpetua.

El femicidio

Natalia Melmann fue encontrada el 4 de febrero de 2001 bajo un montículo de hojas en el vivero “Florentino Ameghino” de la ciudad balnearia de Miramar y la autopsia reveló que fue asfixiada con el cordón de sus zapatillas, aunque a simple vista el cuerpo presentaba moretones, quemaduras, fracturas y un golpe en el cráneo.

Ante lo sucedido, se determinó que fue abusada sexualmente con acceso carnal por cinco hombres, entre ellos Ricardo Anselmini, Ricardo Suárez y Oscar Echenique, sentenciados a la pena de prisión perpetua por los delitos de “rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa”.

El ex convicto Gustavo “Gallo” Fernández recibió 25 años por su participación en el rapto, aunque la pena fue reducida a diez años.

Ricardo Panadero había sido absuelto en dos oportunidades “por falta de pruebas”, aunque el Tribunal de Casación Penal provincial decidió en 2019 anular el fallo y anunció que el cuarto policía de la Bonaerense debía ser juzgado por su participación en el crimen.

Finalmente, el 13 de noviembre de 2019 la Sala III del Tribunal de Casación bonaerense anuló ese sobreseimiento y ordenó que se lleve a cabo un nuevo proceso, el cual se realizó en 2023 donde Panadero fue declarado culpable por los delitos de “privación ilegal de la libertad agravado, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido para asegurarse la impunidad” y recibió reclusión perpetua.

Fuente: Ahora Mar del Plata

