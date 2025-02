Mensaje del Papa: «Les pido que recen por mí”

El pontífice de 88 años, que se encuentra bajo atención médica hace 9 días debido a una complicada infección pulmonar, envió un mensaje a los fieles para el tradicional rezo del Ángelus de los domingos

El Papa Francisco transmitió este domingo un mensaje de esperanza y confianza en su tratamiento médico, ya que se encuentra hospitalizado en el Hospital Gemelli de Roma por noveno día consecutivo.

“Estoy continuando con confianza mi hospitalización en el Hospital Gemelli, siguiendo el tratamiento necesario — ¡y el descanso también es parte de la terapia!”, indicó el Papa en el mensaje que envió para el Ángelus de este domingo, que según fuentes del Vaticano, fue redactado en los últimos días.

El pontífice de 88 años se encuentra bajo atención médica debido a una complicada infección pulmonar, lo que generó preocupación entre los fieles y observadores internacionales. A pesar de su hospitalización, Francisco expresó su optimismo y disposición para seguir adelante con el proceso de recuperación.

También, agradeció los mensajes de apoyo que recibió durante su internamiento, destacando especialmente las cartas y dibujos de los niños: “En estos días he recibido muchos mensajes de afecto y me han llamado especialmente la atención las cartas y los dibujos de los niños. Gracias por esta cercanía y por las oraciones de consuelo que he recibido de todo el mundo! Les encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí”.

Fuente: El Marplatense

