Mercado laboral argentino: cómo reinventarse en un escenario de transformación

En una economía desafiante y con sectores en declive, señalan que la empleabilidad puede potenciarse con nuevas habilidades. Un público receptivo a estos cambios sería el de trabajadores de mayor edad

Señalan que las generaciones mayores tienden a «asimilar este nuevo paradigma del aprendizaje a cualquier edad».

El mercado laboral argentino se encuentra en transformación. Mientras sectores tradicionales muestran una retracción del empleo, otras áreas se posicionan como polos de crecimiento. Frente a este escenario, un interrogante es: ¿cómo pueden los trabajadores, de sectores en declive, reconvertirse hacia industrias en auge?

Rubros como la construcción o la industria manufacturera se corren a un lado para darle paso a sectores como la tecnología, la minería y el petróleo. Así, se vuelve necesaria la reconversión laboral, «un proceso que requiere actitud, planificación y acceso a herramientas concretas», explicó la directora de Servicios, Calidad y Transformación de Adecco Argentina Carla Cantisani.

«Hoy más que nunca, es fundamental que los trabajadores apuesten a la capacitación continua y al desarrollo de habilidades transferibles que les permitan adaptarse a nuevas realidades”, destacó. La consulta enumeró las siguientes cinco claves para reinventarse laboralmente:

Educación y formación continua: cursos cortos, programas de certificación y capacitaciones digitales permiten actualizar conocimientos en áreas como programación, gestión de proyectos o ciberseguridad, que tienen alta demanda.

cursos cortos, programas de certificación y capacitaciones digitales permiten actualizar conocimientos en áreas como programación, gestión de proyectos o ciberseguridad, que tienen alta demanda. Desarrollo de habilidades transferibles : la comunicación efectiva, la resolución de problemas o el pensamiento crítico son competencias valoradas en cualquier industria.

: la comunicación efectiva, la resolución de problemas o el pensamiento crítico son competencias valoradas en cualquier industria. Networking profesional: participar en espacios de intercambio, eventos y plataformas como LinkedIn puede abrir puertas y ampliar horizontes laborales.

participar en espacios de intercambio, eventos y plataformas como LinkedIn puede abrir puertas y ampliar horizontes laborales. Flexibilidad y adaptabilidad: asumir nuevos desafíos fuera del área de experiencia previa puede ser el primer paso hacia un cambio profesional exitoso.

asumir nuevos desafíos fuera del área de experiencia previa puede ser el primer paso hacia un cambio profesional exitoso. Asesoramiento profesional: contar con el acompañamiento de un coach o mentor ayuda a identificar fortalezas, mejorar el perfil y diseñar un camino profesional alineado con las tendencias del mercado.

Capacitación es igual a recuperación laboral

Desde Adecco destacaron el papel clave de la formación en la reactivación del empleo en la Argentina. “La educación permanente permite cerrar la brecha de talento, mejorar la productividad y fomentar la movilidad laboral, algo esencial en un contexto tan cambiante como el argentino”, señaló Cantisani.

En paralelo, las organizaciones también deben adaptarse, desde la implementación de tecnologías en procesos de selección, esquemas de trabajo flexible y ambientes laborales positivos para fidelizar al talento. “La clave para las empresas está en combinar innovación con empatía: entender las nuevas expectativas de los profesionales y brindar oportunidades de crecimiento reales dentro de sus estructuras”, indica Cantisani.

Según Adecco, se afianzan varias tendencias en el país:

Crecimiento del trabajo remoto y de contrataciones internacionales.

Continuidad de la rotación laboral, aunque en niveles levemente menores que en 2023-2024.

Aumento de la automatización y necesidad urgente de programas de reskilling.

Revalorización del aprendizaje continuo y de los entornos laborales flexibles.

Persistencia de la precariedad laboral y desafíos económicos que afectan la estabilidad del empleo.

Finalmente, desde Adecco instan a fomentar la movilidad interna para «aprovechar el talento ya existente, fortalecer la retención y la cultura organizacional«.

El director de Professional, Digital & Enterprise de Randstad para Argentina y Chile Alejandro Servide expresó a este medio que «las industrias y habilidades están cambiando a un ritmo vertiginoso» pero que esto «no significa que vayan a desaparecer». En cambio, sí tendrán que «transformarse y entender los cambios de roles necesarios para que los talentos con mayor capacidad de adaptabilidad puedan acompañar en este proceso a las compañías».

“La educación permanente permite cerrar la brecha de talento», apuntan desde Adecco.

Gemini IA

El director de Michael Page Ezequiel Arcioni, por su parte, afirmó que no ven una desaparición de las industrias tradicionales, «sino una evolución» a raíz de las nuevas tecnologías dentro un entorno cada vez más dinámico. Y detalló que sectores como logística o comercio exterior dejaron de ser «considerados meramente como un simple traslado de productos, para convertirse en piezas clave para las empresas».

«Hoy la exigencia del mercado, como las entregas en el mismo día, obliga a una operación activa las 24 horas y un análisis preciso de datos en tiempo real para garantizar eficiencia y una experiencia de cliente positiva. En este contexto, la automatización y la digitalización son esenciales para mantener la competitividad y los profesionales deben adaptarse a ellas», apuntó Arcioni.

Desde Bumeran, su líder regional de Marketing Melisa Fürst afirmó a este medio: «La tendencia que observamos no es hacia la desaparición sino a la transformación de ciertos perfiles laborales» y detalló que el avance de tecnologías como la IA permite «automatizar tareas rutinarias y analíticas».

En esta línea, desde la consultora registraron que «sólo el 13% de los especialistas en HR afirma estar reemplazando roles por IA en sus organizaciones» y que «más de la mitad de las personas trabajadoras ya implementa IA en sus tareas laborales diarias».

Puntualmente con la implementación de la IA, Fürst sostiene que «tiende a cambiar el contenido de los roles»: «En lugar de hacer tareas manuales o repetitivas, los trabajadores podrían centrarse en actividades más estratégicas, creativas o centradas en las relaciones interpersonales», a la par de que surgen «nuevos perfiles y oportunidades laborales» (como especialistas en datos, gestores de automatización o roles relacionados con la ética y supervisión de la IA).

Los trabajadores de más edad, receptivos al cambio

Un factor que si bien no es determinante pero que surge como un dato no menor es la posibilidad de que los trabajadores más altos en edad se adapten a estos cambios e incorporen nuevos conocimientos. Sobre esto, Servide afirmó que «no hay limitaciones derivadas de la edad, sino más bien culturales» y enfatizó en los esquemas de estudios estructurados segmentados períodos de la vida (escuela primaria, secundaria, universidad).

«Con el avance de la digitalización y nuevos conocimientos excluyentes para viejas y nuevas profesiones, este esquema queda obsoleto. Por eso no importa la edad, todos estamos frente a un cambio de paradigma en el que deberemos invertir en formación para seguir siendo empleables», completó Servide.

El director se refirió a los mayores de 50 y afirmó: «Notamos hoy una apertura muy importante de las generaciones mayores a asimilar este nuevo paradigma del aprendizaje a cualquier edad, donde la experiencia y la capacidad de adaptarse. Las empresas tienen cada vez una participación mayor como formadores para suplir al sistema educativo tradicional».

«Los profesionales con mayor trayectoria pueden adaptarse a los cambios y adquirir nuevos conocimientos si se les brinda el entorno adecuado. Especialmente en roles de liderazgo, su experiencia en haber atravesado distintos ciclos económicos, momentos de incertidumbre y crisis les otorga herramientas únicas para tomar decisiones estratégicas«, apuntó Arcioni.

El director de Michael Page completó que si a esta experiencia se suma una apertura hacia las tecnologías, «estos perfiles se posicionan de manera más competitiva»: «La capacitación continua y el compromiso para promover el uso estratégico y ético de estas herramientas son fundamentales».

Por último, Arcioni apuntó: «Lo esencial es no caer en sesgos vinculados a la edad dado que el valor de un profesional radica en sus competencias. Apostar por equipos diversos es la mejor forma de enfrentar los desafíos actuales».



En su estudio «IA en el trabajo 2025″, desde Bumeran observaron que «las personas que más implementan IA en sus tareas laborales son las que tienen entre 31 y 50 años» en un 60%, seguidas por los mayores de 51 (27%) y la franja de entre 18 y 30 años (13%). «Estos datos son un claro indicio de la adaptabilidad y capacidad de las personas para incorporar nuevos desarrollos en sus tareas», finalizó Fürst.

