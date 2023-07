Mercantiles en estado de alerta por el despido de una trabajadora de la empresa Rossi Rossi

El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica denuncia que la empresa a cargo de Alejandro Rossi echó a una empleada por haber reclamado por sus derechos laborales.

El secretario gremial del SECZA, Darío Zunda, sostuvo que la trabajadora planteó el pago de horas extras y feriados trabajados y tuvo como respuesta su despido de la empresa.

Desde el gremio mercantil intentaron entablar conversaciones con los responsables de la firma los cuales se negaron a participar de la mesa de diálogo y mantuvieron la decisión de desvincular a la trabajadora con “causas injustificadas”.

«El despido se produjo de muy mala manera, hemos tenido conversaciones con los gerentes y propietarios pero han tomado la decisión arbitraria de despedir a una trabajadora con causas injustificadas» sostuvo el dirigente.

En ese sentido, dijo «lo que nosotros manifestamos en una mesa de diálogo, esto no puede suceder. Hemos solicitado la reincorporación de la trabajadora a su lugar de trabajo, pero la respuesta fue negativa por parte del propietario, por lo cual hicimos la denuncia vía Ministerio de Trabajo de Provincia».

Además agregó, » No vamos a admitir este tipo de manejos de ni de este ni de cualquier empresario que se siente en una mesa a dialogar de situaciones conflictivas y termine despidiendo de su trabajo la gente».

Zunda afirmó «Hubo advertencias, comunicados y reuniones donde algunos de los problemas que existían se arreglaron, pero pasado un tiempo, menos de 20 días, Rossi toma la decisión de que aquellos trabajadores que hayan hecho reclamos gremiales, sobre todo con la organización sindical, es mandar una clara señal de despido y no lo vamos a aceptar bajo ningún punto de vista».

«Lo que quiere la damnificada en este caso, es la reincorporación, no la negociación de un número por su indemnización. En realidad no hay negociación de un número de indemnización porque la han despedido armando una causa con mentiras, con cosas que no son verdad y hay una posición de la empresa de defensa de sus jefes, de sus gerentes, que nosotros no la podemos aceptar» puntualizó el dirigente.

