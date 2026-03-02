Milei anunció reformas entre ataques al kirchnerismo, Villarruel y empresarios

El presidente Javier Milei pronunció su discurso ante la Asamblea Legislativa con un tono confrontativo desde el inicio mismo.

El presidente Javier Milei anunció anoche que el Congreso será el “más reformista de la historia para hacer frente a cualquier golpe político” y volvió a cuestionar la “herencia recibida” del peronismo, al inaugurar el 144º período de sesiones ordinarias con un discurso marcado por reiterados cruces con la oposición.

“Tenemos el Congreso más reformista de la historia y el poder para hacer frente a cualquier golpe político que quieran hacer”, expresó Milei ante la Asamblea Legislativa, flanqueado por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En el mensaje, transmitido por cadena nacional, el mandatario anunció que impulsará reformas del Código Civil y del Código Comercial, además de una reforma tributaria para “construir un marco legal robusto que permita el desarrollo primario de los argentinos”. “Necesitamos menos impuestos y profundizar la apertura económica”, sostuvo, y abogó por “acuerdos comerciales que incluyen reformas del Código Aduanero para adecuarlos a nuestros desafíos y sentarnos en la mesa del comercio internacional”.

También afirmó que avanzará “sin pruritos” para establecer “penas más duras” y una “mayor cobertura de la prisión efectiva”, con el objetivo de consolidar la consigna de que “el que las hace las paga”. En materia judicial, señaló que la Justicia “también tiene que ser transformada” y destacó la implementación del sistema acusatorio “en el 65% del país”, lo que permitió que juicios que “que antes llevaban años hoy se definen en días”.

En educación, consideró que se “necesita” reformar los niveles inicial, primario y secundario para brindar a los estudiantes las “herramientas” que los conduzcan hacia “un futuro mejor y no para adoctrinarlos”.

El Presidente también se refirió al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y del equipamiento militar, al sostener que Argentina “no puede ser un país indefenso” en un mundo que “exige más preparación con los estándares que el contexto geopolítico demanda”. “Ya hemos iniciado un plan de modernización del equipamiento militar y de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Estas reformas radicales del Estado no son opcionales; hoy se está configurando un nuevo orden mundial y la forma en que nos insertamos en él es el destino que tendrá nuestro país”, subrayó. En ese marco, convocó a “abrazar políticas de Estado por primera vez en un siglo”.

Más adelante insistió: “Se está configurando un nuevo orden mundial y la forma en que nos insertamos en él determinará el futuro de nuestro país”, y llamó a “crear el siglo de las Américas” al destacar su alianza con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Tenemos que crear el siglo de las Américas. Make America Great Again”, arengó.

Javier Milei y un discurso marcado por la tensión.

Milei alto voltaje

Durante los cruces con la oposición peronista, acusó a Unión por la Patria (UxP) de ser “delincuentes” y aludió a su principal referente al señalar que está “presa”. “Va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, por el Memorándum de Irán y la causa Vialidad. Es una chorra y fueron los más chorros de la historia”, afirmó.

En otro tramo lanzó: “Kukas, me encanta domarlos y hacerlos llorar, y a la gran mayoría les encanta verlos llorar”. También exclamó: “¡Manga de asesinos y chorros, vengan a explicarme qué pasó con Nisman!”, y acusó al kirchnerismo de haber firmado un memorándum con Irán, el país que “metió dos bombas” en Argentina.

Asimismo, cuestionó al diputado Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, al sostener que “no representar más que al 5 por ciento” de los trabajadores, y calificó a la legisladora Myriam Bregman como “chilindrina troska”.

“La malaria se ha terminado y la sociedad se inoculó el 26 de octubre del año pasado”, dijo en alusión al triunfo de La Libertad Avanza en las legislativas, y reiteró que ahora existe el “Congreso más reformista de la historia y el poder para hacer frente a cualquier golpe político que quieran hacer”.

También deslizó una crítica hacia Villarruel al afirmar que, tras la derrota en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, “opositores y propios soñaron con el sillón de Rivadavia”.

Ida y vuelta con la oposición, una constante del discurso de Javier Milei ante el Congreso.

Contra los empresarios

Milei recordó que no tuvo “reparo alguno” en “señalar como ladrones a un grupo de empresarios locales fruto de su accionar comercial”. “El hecho de que sea legal no lo hace lícito, y cuando un entramado legal atenta contra el derecho natural, a la vida y la propiedad, estamos frente a un marco legal ilegítimo”, sostuvo, y agregó que “los empresarios prebendarios no pueden comprar privilegios que los políticos corruptos como ustedes no ponen a la venta”.

“La mayor responsabilidad cae sobre los políticos, pero la pregunta es muy simple: ¿alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor donde solo ganan los políticos corruptos y los empresarios amigos del poder?”, planteó.

El Presidente afirmó que “para este Gobierno la respuesta es no” y añadió que “la industria nacional subsidiada deja en claro” que muchos empresarios “son cómplices del saqueo de los argentinos”.

La moral

Milei publicó ayer temprano un mensaje en sus redes sociales, en la previa de la apertura de sesiones ordinarias. Bajo el título “La moral como política de Estado”, compartió un anticipo en su cuenta de X: “¡Hola a todos! La moral como política de Estado. Nos vemos a las 21 desde el Congreso de la Nación Argentina en la Apertura de Sesiones Ordinarias. ¡Viva la libertad carajo!”.

Gobernadores

Al discurso asistieron los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Claudio Poggi (San Luis), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Valdés (Corrientes) y Elías Suárez (Santiago del Estero), entre otros dirigentes.

Hoy Kicillof

El gobernador bonaerense Axel Kicillof inaugurará hoy el período de sesiones ordinarias de la Legislatura en la Cámara de Diputados.

La Asamblea Legislativa, que marca el inicio simbólico del año político, mostrará a Kicillof en un contexto complejo. La provincia atraviesa una situación financiera exigente y esta vez no logró evitar un paro de gremios estatales -incluidos los docentes-, pese a que sus dirigentes, en su mayoría aliados del mandatario, intentaron desactivarlo. A ello se suma la renovada tensión interna con La Cámpora.

Fuente: Agencia DIB

