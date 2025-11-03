Milei designó a Diego Santilli como ministro del Interior

El presidente Javier Milei oficializó el nombramiento a través de sus redes sociales, en un contexto de cambios internos luego de las elecciones legislativas.
El presidente Javier Milei anunció este domingo la designación del dirigente del PRO, Diego Santilli, como nuevo ministro del Interior. El anuncio llegó tras la renuncia de Lisandro Catalán, que dejó su cargo el viernes en medio de la reconfiguración interna del gabinete, junto con el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario dio a conocer el nombramiento acompañado de una foto junto al diputado reelecto por la provincia de Buenos Aires: “Tenemos ministro del Interior: bienvenido Colo Santilli”, expresó Milei, quien agregó que el dirigente será clave en la relación con gobernadores y legisladores de cara a las reformas que el Ejecutivo busca impulsar.
“Diego llevará adelante las conversaciones necesarias para articular con el Congreso cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen”, señaló.