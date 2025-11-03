Milei designó a Diego Santilli como ministro del Interior

El presidente Javier Milei oficializó el nombramiento a través de sus redes sociales, en un contexto de cambios internos luego de las elecciones legislativas.

El presidente Javier Milei anunció este domingo la designación del dirigente del PRO, Diego Santilli, como nuevo ministro del Interior. El anuncio llegó tras la renuncia de Lisandro Catalán, que dejó su cargo el viernes en medio de la reconfiguración interna del gabinete, junto con el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario dio a conocer el nombramiento acompañado de una foto junto al diputado reelecto por la provincia de Buenos Aires: “Tenemos ministro del Interior: bienvenido Colo Santilli”, expresó Milei, quien agregó que el dirigente será clave en la relación con gobernadores y legisladores de cara a las reformas que el Ejecutivo busca impulsar.

“Diego llevará adelante las conversaciones necesarias para articular con el Congreso cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen”, señaló.

La llegada de Santilli se enmarca en un proceso de reordenamiento tras las elecciones legislativas del domingo pasado, comicios en los que el dirigente del PRO se impuso por un estrecho margen sobre el peronismo en la provincia de Buenos Aires, un territorio clave en el que La Libertad Avanza había sufrido un duro revés en las primarias de septiembre.

El ahora exvicejefe de gobierno porteño, histórico referente del PRO fundado por Mauricio Macri, fue uno de los primeros dirigentes del partido amarillo en tender puentes con los libertarios luego de la victoria de Milei en 2023. Su rol en el nuevo gabinete lo posiciona como una figura central para el diálogo político, especialmente en el Congreso, donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia.

El anuncio se realizó apenas unas horas después de una cena entre Milei y Macri en la Quinta de Olivos, donde aún no se habría definido el rol que podría ocupar el expresidente en esta nueva etapa de la gestión. La designación de Santilli también pone en pausa las especulaciones sobre la figura de Santiago Caputo, quien hasta ahora era mencionado como posible articulador con las provincias y el Parlamento.

El nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró la incorporación de Santilli y confirmó que este lunes a las 9:30 habrá una reunión de gabinete en Casa Rosada: “Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita”, expresó en redes sociales

