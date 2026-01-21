Milei en Davos: “El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo»

El mandatario nacional aseguró que “el socialismo suena bien, pero termina mal”.

El presidente Javier Milei brindó un discurso ante el Foro Económico de Davos, donde afirmó que “el capitalismo de libre comercio es el único sistema justo»: “El socialismo suena lindo, pero termina mal”, sostuvo el mandatario nacional.

Su discurso tuvo lugar luego del de su par de Estados Unidos, Donald Trump, quien volvió a reavivar la polémica por Groenlandia y lanzó advertencia a Europa.

En su exposición, Milei se posicionó nuevamente contra la agenda “woke”, el populismo y los “parásitos socialistas”, además de remarcar los logros de su gestión, como también lo hizo en las dos ediciones anteriores del Foro.

Por un lado, remarcó que la crisis en la que está sumergido occidente es “fruto del socialismo” y señaló como ejemplo “los daños aberrantes en Venezuela” con la “narcodictadura sangrienta” del líder secuestrado por Estados Unidos, Nicolás Maduro.

Asimismo, sostuvo que es de suma importancia “retomar los valores judeocristianos para salvar occidente” y fundamentalmente que “los políticos tienen que dejar de molestar a quienes están trabajando para lograr un mundo mejor”, colocándose, una vez más, en la figura de outsider que pretende consolidar, desde el comienzo de su gestión, y no ser parte de “la vieja política”.

En cuanto a los aciertos de su gestión, subrayó el accionar los ministerios de Desregulación y Transformación del Estado (al que llamó informalmente “el Ministerio de los Rendimientos Crecientes”), comandado por Federico Sturzenegger y de Capital Humano, que lleva adelante su amiga y funcionaria Sandra Pettovello.

Del primero destacó las “13.500 reformas estructurales” que permitieron el crecimiento de Argentina ya que, para la gestión libertaria, “regular mata el rendimiento” y “merma el crecimiento”; en cuanto a la cartera que comanda Pettovello, reconoció el trabajo de la ministra sobre “enseñarle a pescar” a los sectores más vulnerables e, incluso, de impulsar a que funden “su propia empresa pesquera” y no continuar con la tradición de “regalar pescado y no la caña».

Para finalizar, volvió a pronunciarse en contra de las ideas “populistas y empobrecedoras” promovidas por el movimiento “woke” y “los parásitos socialistas” y valoró el trabajo continuo con el fin de “defender la libertad, la propiedad privada y la paz”. “Maquiavelo ha muerto y es hora de enterrarlo. Viva la libertad, carajo”, concluyó el mandatario.

Fuente: MI8

