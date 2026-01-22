Milei firmó la adhesión de la Argentina al Consejo de Paz impulsado por Trump

El presidente se sumó al nuevo organismo creado por Donald Trump para intervenir en conflictos internacionales, con foco en Gaza. El Consejo busca consolidar el liderazgo global de Estados Unidos por fuera de los foros multilaterales tradicionales y cuenta con respaldo limitado de la ONU.

El presidente Javier Milei firmó este jueves la integración de la Argentina al Consejo de Paz creado por su par estadounidense, Donald Trump, durante el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. La adhesión se produjo en el marco de la presentación formal del organismo, impulsado por el republicano con el objetivo declarado de evitar nuevos conflictos armados, especialmente en la Franja de Gaza.

El denominado Board of Peace surge como una iniciativa paralela a los esquemas multilaterales tradicionales y apunta a “asegurar una paz duradera en áreas amenazadas por conflictos”, según establece su estatuto fundacional. El proyecto busca reforzar el liderazgo global de Estados Unidos mediante mecanismos de intervención diplomática, reconstrucción institucional y administración civil en zonas de guerra.

El comité ejecutivo fundador del Consejo está integrado por figuras centrales del trumpismo y de la diplomacia occidental, entre ellas el secretario de Estado Marco Rubio, Jared Kushner -yerno y ex asesor presidencial.-, el enviado especial Steve Witkoff y el ex primer ministro británico Tony Blair. El propio Trump ejerce la conducción política del organismo y posee poder de veto sobre sus decisiones estratégicas y su agenda.

Discurso de Trump

Durante el acto de presentación en Davos, Trump defendió su iniciativa con un discurso enfático, en el que reivindicó su rol en la resolución de conflictos internacionales. “Como presidente, puse fin a ocho guerras en nueve meses”, afirmó, y enumeró procesos de desescalada entre países como India y Pakistán, Kosovo y Serbia, la República Democrática del Congo y Ruanda, además de tensiones en Medio Oriente y África. “En algunos casos, esas guerras llevaban más de 30 años”, sostuvo.

La Junta de Paz fue concebida inicialmente como parte de un plan de 20 puntos promovido por Trump para poner fin a la guerra entre Israel y Hamas. El esquema contempla la reconstrucción y la gobernanza transitoria de la Franja de Gaza mediante un comité tecnocrático palestino, bajo supervisión internacional. Además, prevé el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) encargada de garantizar el alto el fuego y desarmar a los grupos insurgentes.

Líderes invitados

La convocatoria al Consejo incluyó a distintos líderes internacionales. Además de Milei, también fue invitado el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, junto con mandatarios de Medio Oriente y África. “Creo que es el mejor consejo que se ha formado jamás”, aseguró Trump tras reunirse con el presidente egipcio Abdel Fatah al Sisi, otro de los jefes de Estado que aceptó integrar el organismo.

La puesta en marcha del Consejo de Paz se da en un contexto de frustración personal del presidente estadounidense, luego de no haber recibido el Premio Nobel de la Paz, que finalmente fue otorgado a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. Aun así, Trump insistió en que su legado diplomático será reconocido “con el paso del tiempo”.

La membresía al Consejo está abierta a todos los países y es gratuita durante los primeros tres años, aunque el estatuto contempla la posibilidad de acceder a un “asiento permanente” mediante un aporte de USD 1.000 millones. El Consejo de Seguridad de la ONU, a través de la Resolución 2803 aprobada en noviembre de 2025, respaldó formalmente la existencia del organismo, aunque limitó su mandato en Gaza hasta finales de 2027.

Fuente: Diario Popular

