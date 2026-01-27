Milei trajo el «Tour de la Gratitud» a Mar del Plata: caminata por Güemes y discurso desde una camioneta

Cientos de simpatizantes de Javier Milei se acercaron al centro comercial de la calle Güemes para participar del «Tour de la Gratitud».

La llegada de Javier Milei a Mar del Plata se demoró más de lo previsto. Poco antes de las 20.30 llegó al hotel Hermitage, donde fue recibido por militantes y personas afines a La Libertad Avanza con aplausos y gritos. Y exactamente a las 21.27 llegó a la calle Avellaneda y Arenales para encabezar el Tour de la Gratitud, ante una multitud de personas que se acercaron para acompañarlo.

La caminata de Milei por el principal centro comercial de Mar del Plata fue prácticamente imposible. En medio de la euforia de aquellos que querían acercarse al presidente y sus principales colaboradores, entre ellos Karina Milei, terminaron en medio de empujones y tensión. La situación no escaló, pero Milei no podía avanzar entre la gente.

Finalmente, Milei se subió a una camioneta y tomó un megáfono para dirigirse a los presentes. Primero, agradeció a Mar del Plata, una ciudad que le dio el triunfo electoral tanto en septiembre (donde LLA perdió en la provincia) como en octubre.

Durante el breve discurso desde la camioneta en la que también estaba el ministro del Interior Diego Santilli y el diputado nacional Sebastián Pareja anticipó las medidas que se vendrán en materia legislativa.

«El contacto que tiene con la gente es increíble, no lo tiene nadie», señaló un seguidor del presidente que llegó desde Ayacucho para participar del Tour de la Gratitud.

Más temprano había llegado hasta la calle Güemes para rechazar la presencia del presidente de la Nación. Algo similar a lo que había ocurrido durante la anterior recorrida del presidente por el centro comercial. El operativo de seguridad que se montó en torno a la zona de la recorrida impidió que aquellos grupos que repudiaban las medidas del gobierno pudiesen llegar hasta allí.

En medio de un clima de euforia de los militantes y algún tumulto y empujones, el presidente de la Nación se volvió al hotel Hermitage para pasar la noche y prepararse para la segunda jornada de actividades en Mar del Plata.

Al mediodía irá a la fábrica de helados Lucciano’s en el Parque Industrial. Luego tendrá dos actividades por la noche. A las 21, irá a ver la obra de teatro de Fátima Florez en el Teatro Roxy. De allí, partirá rumbo al balneario Horizonte donde se realizará el Derecha Fest. Se prevé que el presidente dará el discurso de cierre cerca de las 23.

Fuente: Mi8

