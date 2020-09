Momentos de tensión en un hotel con pacientes COVID por un incendio

Las personas alojadas fueron contenidas en el momento que los bomberos trabajaron en el 9º piso del hotel para sofocar las llamas. Defensa Civil, la Dirección de Riesgos Especiales, personal policial de la Comisaría 1º y el SAME estuvieron involucrados en la logística y afortunadamente el siniestro no pasó a mayores ni hubo que evacuar el edificio.

Uno de los hoteles destinados por la municipalidad para alojar pacientes positivos de coronavirus y contactos estrechos vivió una noche de tensión por un incendio que se generó en el piso 9. El rápido accionar de Bomberos, apoyado por Defensa Civil, la Dirección de Riesgos Especiales, personal policial de la Comisaría 1º y el SAME, lograron que el fuego no se propagara y pusiera en riesgo la estructura edilicia ni a las personas alojadas.

Ante esta situación Rodrigo Gonçalvez y Juan Di Matteo, los titulares de Defensa Civil y SAME, respectivamente, ofrecieron las explicaciones del caso que se originó el jueves por la noche ante la prensa.

«Por motivos especiales, dado el alojamiento de pacientes COVID, evaluamos cuestiones referidas a un foco ígneo en el noveno piso de este hotel, donde se encuentra el lavadero. Y fue incendio declarado que pudo ser sofocado por los bomberos y al mismo tiempo debimos evaluar la logística por si debía evacuarse el hotel», indicó Gonçalvez.

Respecto al accionar de los Bomberos en esta particular situación, el titular de Defensa Civil dijo que «tienen muy claro como trabajar frente a esta situación particular del COVID, manteniendo distancia, pero sin atender lo más importante que era el evento que se estaba desarrollando. Hubo mucho recurso operativo que trabajó con sinergia. Por suerte no pasó a mayores».

«Los daños materiales fueron menores, pero hay un sector inutilizado, que va a requerir reparaciones», aclaró.

Los motivos del siniestro no han sido esclarecidos hasta el momento, pero según Gonçalvez «sería un cortocircuito, pero la visión oficial será más exacta con el correr de las horas».

Por su parte, Di Matteo manifestó que «fueron momentos de incertidumbre. La mayoría de los pacientes alojados son positivos y están ocupando hasta el quinto piso. Cuando descubrimos que el incendio era en el noveno, transitoriamente nos dio cierta tranquilidad. Afortunadamente hubo una logística importante por el rápido accionar de los bomberos y Defensa Civil, y los enfermeros que habitación por habitación fueron llevando tranquilidad a los pacientes».

Y en relación a la operatividad del hotel, el titular del SAME destacó que «no fue involucrado el suministro de energía eléctrica como el de los requerimientos básicos de estos pacientes, por lo que sigue funcionando con total normalidad. En estos momentos son 25 pacientes los que se encuentran alojados, pero esto es dinámico y en el transcurso de la mañana, por altas o nuevos ingresos, ese número puede variar».

