Montenegro agradeció el apoyo de los marplatenses: «Dimos ejemplo»

El intendente Guillermo Montenegro, el gran vencedor en General Pueyrredon de las elecciones PASO, habló tras conocerse los datos del escrutinio que lo posicionan 9 puntos por encima de Fernanda Raverta.

«Quiero agradecer a todos los marplatenses, que hoy concurrieron a votar, elegir, opinar, fue un día con mucha tranquilidad. Dimos ejemplo. Sobre todo gracias a los que apoyaron esta posición que tenemos nosotros que se funda en valor, como la transparencia, honestidad, esfuerzo y defender a ese que se levanta temprano a la mañana para ir a laburar y se construye su casa ladrillo a ladrillo, quien decide emprender de nuevo», señaló Montenegro.

Durante el discurso brindado desde su búnker, en el que nos respondió a las preguntas de los periodistas, el intendente indicó: «Desde nuestro lugar de acompañarlos, quitarle trabas, buscar con nosotros esa Mar del Plata del sí, que empuja, que va para adelante. Todos esos que estos años los he escuchado, he hablado, me compartieron sus problemas y buscamos juntos las soluciones, nunca permanecí atrás del escritorio y esa es la forma que entendemos que es para seguir construyendo».

El Intendente indicó que seguirán «defendiendo a los vecinos, ese camino que arrancamos hace más de 3 años, a los vecinos que toman la decisión de esforzarse, que la forma no es una avivada, es construir entre todos el futuro que nos merecemos en la ciudad más linda del mundo».

«En esta ciudad tenemos que seguir empujando, buscar todas estas soluciones que me plantean ustedes cada vez que me ven. Nunca me ven atrás del escritorio, me ven acompañándolos, sufriendo también sus problemas, me van a encontrar siempre en el mismo lugar: el de defenderlos y buscar lo mejor para la ciudad», añadió.

Por último, Montenegro felicitó a Patricia Bullrich por ser la ganadora de la interna de Juntos por el Cambio en la lucha presidencial.

Fuente: Canal 8 Mar del Plata

