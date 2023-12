Montenegro habló sobre la denuncia del corte de calle y su postura sobre los piquetes

El intendente Guillermo Montenegro encabezó este martes una conferencia de prensa en la sede del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) acerca de la protesta con corte de calles llevada adelante por organizaciones sociales en la esquina de Luro e Hipólito Yrigoyen.

El intendente aseguró que elevó una nota a la Ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, para solicitar que se aplique en el Partido de General Pueyrredon el protocolo de orden público ante el corte ilícito de la circulación vial por manifestaciones sociales, y dar intervención a las fuerzas para dejar liberado el espacio de circulación e identificar los autores, cómplices e instigadores de este delito.

También recordó que ayer, luego de haber tomado aqquelladecisión, “hubo organizaciones sociales que entendieron que la forma de protestar es cometer delito y hubo un corte en la esquina de la Municipalidad. Esto está claramente descrito en el artículo 194 del Código Penal. No es una denuncia que solo se hizo ayer sino que este tipo de hechos se vienen denunciando en estos cuatro años. El derecho de protestar no puede hacer que la persona que se levanta temprano, que quiere laburar, que tiene responsabilidades, que tiene que llegar a su trabajo, que tiene que llegar a su casa, no pueda hacerlo porque hay un grupo de personas que está extorsionando. No están extorsionando a un gobierno, están extorsionando nuestra ciudad, están extorsionando a Mar del Plata”.

