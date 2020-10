Montenegro sobre la temporada: «Va a tener que ver con una decisión nacional”

El intendente de General Pueyrredon volvió a referirse al verano e indicó que, por más que trabajen en la elaboración de protocolos, «hoy hay un decreto que prohíbe la actividad». También destacó la importancia de avanzar en la apertura de actividades para «la supervivencia de la ciudad».

El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, analizó este lunes el presente del municipio, brindó declaraciones respecto a la próxima temporada de verano, se refirió al índice récord de desocupación registrado en Mar del Plata durante la primera etapa de la pandemia y volvió a insistir en la importancia de avanzar en una apertura económica sin descuidar lo sanitario.

«Nos golpeó la temporada todo el año, no sólo la temporada de verano. El número que informó el Indec de desocupación es el más alto de la historia. Tiene un 26% de desocupación nuestra ciudad», afirmó el Intendente en declaraciones a Radio Mitre FM 103.7, al aire de «Lanata sin Filtro«.

«Hay que tener mucha responsabilidad, pero de alguna manera empezar a generar de nuevo las actividades es clave para la supervivencia de la ciudad. No lo plateamos desde un lugar de discusión política, sino con un número real que es superior al del 2001″, destacó.

Y remarcó: «Es necesario convivir con esta situación hasta que tengamos la solución definitiva, que es la vacuna, y tenemos que ver cómo podemos dar trabajo para los marplatenses«.

«Al tener el número de desocupación más alto de la argentina, el doble de la media nacional, necesitamos que la mirada sea distinta. Sino reactivamos rápidamente, esto va a ser peor y es algo que tenemos que trabajar todos juntos», concluyó.

TEMPORADA

Esta mañana, el jefe comunal también volvió a referirse al turismo y a la posibilidad de una temporada de verano. Destacó que, a pesar de que el Municipio avance en la elaboración de los protocolos, tendrá que ver con «una decisión nacional».

«Lo más importante es poder utilizar las peatonalizaciones, los espacios públicos, la posibilidad de que la gastronomía esté en la vereda y evitar la aglomeración de gente en lugares cerrados. La variación comercial va a ser difícil, pero por lo menos va a generar algún ingreso a un sector que durante estos casi siete meses no tuvo ningún movimiento«, detalló.

Además, indicó que plantean: «Peatonalizar la costa, calles, la gastronomía al aire libre, establecer cantidades para las playas, mover de un lugar a otro y plantear los ingresos primero de los propietarios no residentes«.

«Estamos hablando con el Ministro de Producción para plantear entre todos cómo va a ser el verano y la mejor forma de llevar adelante una temporada. Hoy la actividad del turismo está prohibida, por un decreto nacional, pero, sabiendo que durante todo el año nos golpeo muy duro, ver cuál es la solución con mucho cuidado», explicó.

«Hoy no hay colectivos, no hay aviones, no hay tren. Por más que yo diga que vengan, si no pueden venir, si no hay forma de llegar… Aunque no lo haría porque creo que debemos decidirlo entre todos. Hoy hay un decreto que prohíbe la actividad. Vamos preparando todos los protocolos, pero esto va a tener que ver con una decisión nacional«.

