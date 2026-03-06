«Mujeres conversando”: una performance participativaJORNADA POR EL 8M EN EL MUSEO MAR

Este domingo 8 de marzo se conmemorará el 8M en el Museo MAR. Forma parte de la agenda desarrollada por el Instituto Cultural de la Pcia de Buenos Aires para el Día Internacional de las Mujeres y Diversidades. Será a las 16.30 con la presentación de la Compañía Quantum.

La intervención llevará por título “Mujeres conversando”: «¿De qué conversamos las mujeres? Qué hilos invisibles tejen las palabras que nos damos? Qué nos mueve, qué nos interpela?.

Las mujeres conversamos, y tal vez sea la única revolución posible ante el discurso obturado de dominación, violencia y sin metáfora que nos propone esta época. En tiempos en los que pareciera que no hay más lugar para la poesía ni la memoria, las mujeres seguimos conversando, tejiendo la trama, sosteniendo las redes con amor y furia», señalaron desde el colectivo.

Se trata de una performance participativa que invita a conversar-nos a todas las mujeres que deseen ser parte. Cuenta con textos de Clara Andrade y composición sonora de Buda Azul, Rita Covelli y Rómulo La dirección general es de Gimena Torti Romairone.

Comentarios

comentarios