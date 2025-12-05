Múltiples propuestas culturales para disfrutar el fin de semana largo en Mar del Plata

La oferta se concentra en espacios como el Teatro Colón, Villa Victoria, la Casa sobre el Arroyo y el Museo José Hernández. Las actividades se extienden desde el viernes hasta el domingo.

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), a través de su Dirección de Cultura, difunde la programación cultural prevista para el fin de semana largo que se extiende desde el viernes 5 hasta el lunes 8 de diciembre en distintos puntos de la ciudad. La agenda incluye festivales gastronómicos, proyecciones audiovisuales, espectáculos de música, tango y danza, entre otras propuestas.

Viernes 5

En la Casa Mariano Mores (Alem 2469) a las 18 con entrada gratuita, se presenta Germán Avellaneda en Tango Jam Electrónica y Experimental. Se trata de una experiencia que fusiona música electrónica y tango, contando con Lou Posee como performer invitada. Avellaneda también brindará una charla participativa sobre los dispositivos que componen el corpus electrónico.

En La Casa sobre el Arroyo (Quintana 3998 esquina Funes) las 19, se realiza la proyección audiovisual sobre el proyecto “Siestario”, presentado en la 19ª Exposición Internacional de Arquitectura – La Bienal de Venecia 2025. Esta actividad está a cargo del Centro de Arte y Ciencia (CEAC) de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Mar del Plata.

Viernes 5 y Sábado 6

En Villa Mitre (Lamadrid 3870) se lleva a cabo el “Festín, festival de platitos”. El horario de apertura es de 14 a 23, ofreciendo una propuesta gastronómica y cultural.

Sábado 6

El Teatro Municipal Colón (Hipólito Yrigoyen 1665, Centro) a las 21, se presenta la Orquesta Sinfónica Municipal en su concierto de fin de semana.

La Casa sobre el Arroyo estará abierta de 11 a 15 con acceso mediante visitas guiadas en grupos reducidos, para lo cual se requiere inscripción previa a través de www.turismomardeplata.gob.ar.

El Centro Cultural Osvaldo Soriano (25 de Mayo 3108) a las 19.30, se presenta “La puerta del harem”, una muestra de alumnas de Bellydance a cargo de la profesora Carolina Riveros.

Domingo 7

El Museo José Hernández (Ruta 226, km. 14.5, Laguna de los Padres) celebra el Día de la Tradición con el evento Semblanza Surera, una Fiesta del Canto, Música y Danza Pampeana Bonaerense. La actividad se desarrollará de 11 a 18.

En el Centro Cultural Victoria Ocampo – Villa Victoria (Matheu 1851) a las 20, el microcine de la Villa recibe a la reconocida banda marplatense Helter Skelter Acústico. La presentación es un show acústico para disfrutar de la música de The Beatles.

Lunes 8

En el Teatro Municipal Colón a las 21, el público podrá disfrutar del espectáculo de Time Machine en vivo.

Desde las 18, comenzarán las actividades previas al encendido del Árbol de Navidad en Plaza Mitre.

La Dirección de Cultura del EMTURyC invita a toda la comunidad y a los turistas a participar de estas actividades gratuitas, que buscan acercar las diversas expresiones artísticas a todos los públicos.

