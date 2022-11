MUNDIAL QATAR 2022: LOS 4 MOTIVOS POR LOS QUE PODÉS IR PRESO

Esta Copa del Mundo pondrá a este pequeño estado situado en el golfo Pérsico, encajado entre el desierto y el mar, en el centro de la escena planetaria al menos entre el 21 de noviembre y el 8 de diciembre cuando se disputa este particular Mundial Qatar 2022.

Apenas a unos días de comienzo y con la expectativa por las nubes por el momento de la Selección Argentina vale la pena recordar que las normas y legislaciones del país anfitrión anda tienen que ver con occidentales y que quienes quieran o puedan asistir como público deben saber que las condenas por incumplir las normas, serán mucho más graves de lo que conocemos y por situaciones que aquí son normales y allá, inaceptables. Demostraciones de afecto, consumo de alcohol, vestimenta o relaciones sexuales pueden ser sancionadas con multas o detenciones.

Un dato para no perder de vista es que tanto en las calles como en las tribunas estará plantada la policía moral, que son agentes de civil que controlarán las demostraciones de cariño o amor entre las personas especialmente las del mismo sexo. En el primero de los casos las parejas deberán comprobar (mediante presentación de documentación) que se trata de un matrimonio mientras que de no serlo o tratrse de personas homsexuales las consecuencias pueden ser serias. Otra particularidad será la implentación de «cárceles para ebrios» que mantendra detenidos a quienes se muestren alcoholizados en la vía pública o generen desmanes por su condición etílica.

¿Por qué situaciones podés ir preso en Qatar 2022?

Sexo extramatrimonial u homosexual: Las normas son tan díficiles de entender como claras para la sociedad qatarí, cualquier relación fuera del matrimonio (aún en estado de noviazgo o consentidas) puede terminar con siete años de cárcel de castigo. En este tema la organización se ha mostrado inflexible.

Aún estando en matrimonio las personas del mismo sexo no pueden tener relaciones en Qatar ya que la homosexualidad es un delito para el país organizador. En 2010, la FIFA llegó a pedir la abstención sexual a homosexuales cuando se definió que Qatar sea la anfitriona del máximo evento futbolero.

Consumo de alcohol: Pese a que no está prohibido tomar bebidas alcohólicas; lo que no se puede hacer es consumirlas en lugares públicos ni mucho menos pasearse bajo los efectos del alcohol. En este caso la organización se mostró un poco más flexible y al tratarse de un evento de estas características se habilitó que se pueda beber en los estadios y en algunos puntos determinados. Quien no cumpla este requisito será detenido en espacios específicamente realizados para el tema.

Vestimenta en calles y tribunas: La indumentaria es otro de los temas que genera choques culturales con occidente y esto corre tanto para mujeres como para hombres aunque las resticciones serán más duras para los qataríes que para los visitantes

A las mujeres se les recomienda no llevar escotes pronunciados ni dejar al descubierto los hombros y usar pantalones o vestidos que vayan siempre por debajo de la rodilla mientras que los hombres, tampoco podrán llevar pantalones por encima de la rodilla niapsearse en cuero. El topples, el exhibicionismo o las manifestaciones contra la cultura local en remeras también pueden ser catigadas con detenciones.

En Qatar la norma es ver a las mujeres usando el Hiyab, que cubre el cabello, y el Burqa, que cubre literalmente todo el cuerpo, además de vestir casi siempre de negro y caminan detrás de los hombres, mientras que ellos visten de blanco y pueden caminar por donde quieran.

Basura, volúmen alto, fotos e insultos: el pésimo hábito de tirar basura al suelo puede costarle a un hincha descuidado una sanción que puede ir de un año de cárcel a más de 5.000 Euros de multa, algo similar a lo que le puede pasar a quien deambule con música a alto volúmen, al que grite desmesuradamente o a quien insulten en público. Por sacarse fotos ante un edifició gubernamental también puede haber sanciones por parte de la seguridad

FUENTE: Infocielo

Comentarios

comentarios