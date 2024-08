Municipales ratifican retención de servicios y amplían medidas a su plan de lucha

En la reunión entre cuerpo directivo y delegados del Sindicato de Trabajadores Municipales se analizó la evolución del plan de reclamo de mejoras salariales, resolvieron ratificar las actuales protestas con vigilia en palacio comunal y retención de servicios y, además, ampliar medidas de protesta.

Desde este martes implementarán el “Trabajo a Reglamento en estricto cumplimiento de las normas” que implicará una serie de cambios que impactarán sobre las prestaciones de los servicios que brindan desde el municipio.

Resolvieron que no usarán los autos particulares para tareas laborales. “El Ejecutivo Municipal deberá suministrar los medios de transporte necesarios”, explicaron. Lo mismo resolvieron con los teléfonos celulares personales y mail personal para el trabajo. “No se atenderán ni responderán los mensajes laborales desde el celular propio o el mail personal”, decidieron.

Por otra parte no colaborarán con insumos, herramientas, elementos de protección, ropa de trabajo, biromes, hojas, repuestos, etc. que sean propios. “Ya no subsidiaremos al Ejecutivo con nuestros recursos personales. Exigiremos los elementos necesarios para cumplir con nuestra tarea”, plantearon los dirigentes.

“Se dará respuesta según corresponde al perfil del cargo que se ocupa y por el cual se cobra”, afirmaron y explicaron que “las gestiones, respuestas y pedidos de colaboración entre dependencias es tarea del personal Político”. “Es sabido que el mismo no conoce la tarea y espera que se la resuelvan las/os trabajadoras/es. No se les continuará enseñando, ganan mucho y trabajan poco, cuando lo hacen”, puntualizan los representantes gremiales.

Otra decisión importante es que no usarán herramientas ni vehículos “en mal estado, sin VTV, o con la falta de los accesorios exigidos por las normas de tránsito”. “No se usarán máquinas qué no cuenten con las debidas protecciones o no cumplan con las normas de seguridad”, precisaron.

Y en temas de salud advierten que se le explicará a los pacientes la imposibilidad de entrega de medicamentos por encontrarse vencidos o su faltante. “Se hablará con la comunidad con la verdad, sobre la falta de insumos y la falta de gestión, lo cual imposibilita brindarles el servicio”.

“No se ocultarán las verdaderas condiciones en las que se trabaja, la falta de insumos y la falta de servicios”, decidieron desde el gremio y se insistió al personal para que se informe sobre “aquellos funcionarios que no cumplen con la gestión, sus negocios y su ausentismo. Son los mismos que mandan a descontar los días sin respetar el derecho a huelga”.

La determinación que se tomó es no cubrir falencias del Estado y en este sentido aseguran que en esta etapa comunicarán a los vecinos las dificultades existentes. “Se le informará sobre la cadena de mando y responsabilidad del personal político, hasta el propio Intendente: deberán hacerse cargo de la pésima gestión ¡no los cubriremos más!”, afirmaron.

Fuente: Ahora Mar del Plata

