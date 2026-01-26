Murió el joven que chocó con su auto contra el tren a la altura de El Casal

Un turista de 23 años que iba en el auto que chocó con el tren murió en el HIGA. Las otras dos personas se encuentran fuera de peligro.

El joven de 23 años que había sido trasladado en grave estado luego de que el auto en el que iba chocara contra un tren, murió en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), según informaron fuentes oficiales.

El siniestro ocurrió el domingo por la tarde, a la vera de la autovía 2, a la altura de El Casal. Tres personas iban en un Peugeot 206 bordó quedaron aplastados por el tren. Los tres ocupantes, oriundos de General Lavalle y General La Madrid, fueron trasladados al Higa. El hombre de 40 años y una chica de 17 permanecen internados, aunque fuera de peligro.

Choque entre un tren y un auto en ruta 2.

La peor parte se la llevó el joven de 23 años, que ingresó en gravísimo estado al hospital de la ciudad. Los médicos evaluaron la necesidad de someterlo a una operación de urgencia. Sin embargo, no sobrevivió a la intervención y en las últimas horas confirmaron el fallecimiento del turista.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Culposos que ordenó distintas medidas para establecer la mecánica del hecho.

