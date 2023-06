Murió un hincha de River tras caer desde 15 metros en pleno partido

El partido entre River y Defensa y Justicia, correspondiente a la decimonovena fecha de la Liga Profesional 2023 fue suspendido a los 26 minutos de juego por el fallecimiento de un hincha que cayó desde la tribuna Sivori Alta hasta la Baja.

Alberto Crescenti, Director del SAME dijo que el joven «murió en el acto por un traumatismo grave, cayó de 15 metros. Se cayó, no hubo empujón y no hubo nada para hacer por él».

Corrían los 26 minutos de juego en lo que era el plato fuerte de la fecha entre el “Millonario” y el “Halcón” cuando la popular del club de Núñez comenzó a pedir a los gritos que se detenga el encuentro para que puedan asistir a un simpatizante en dicho sector del Estadio Monumental.

El partido se frenó unos segundos y se reanudó pero, ante el insistente grito de la afición riverplatense exigiendo asistencia médica, el árbitro Fernando Rapallini paró el encuentro, habló con los corresponsales de la Liga Profesional que le comentaron el panorama y llamó a los capitanes Franco Armani y Ezequiel Unsain para trasladarles la grave situación que estaba sucediendo en el recinto mundialista.

Ante el alarmante panorama, ambos referentes les comunicaron a sus compañeros la situación y acompañaron la decisión de las autoridades de no continuar el encuentro que podía definir las aspiraciones del “Millonario” y del “Halcón” en esta Liga Profesional de Fútbol.

Luego de varios minutos de incertidumbre, la situación empezó a esclarecerse y se supo que un hombre cayó sin vida desde la Sivori Alta hasta la Baja. Tras caer desde 15 metros de altura, el cuerpo impactó cerca de un alambrado en medio de la gran cantidad de gente que se encontraba en la cancha de River para ver el encuentro correspondiente a la decimonovena fecha del torneo domestico generando un ambiente desesperante para los presentes.

Inmediatamente, se llamó al 911 para solicitar la presencia del personal de la Comisaría Vecinal 13ª que llegó e implementó un gazebo de la Policía de la Ciudad y se llevaron a cabo todas las acciones que corresponden cuando se da una situación del estilo. El caso está bajo el Ministerio Público Fiscal, consignó la agencia NA.

Fuente: Ahora Mar del Plata

