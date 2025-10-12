 MUSEO MAR: CONTINUA ESTE DOMINGO EL CICLO DE VAMPIROS

Este domingo 12 de octubre a las 18h continuará el ciclo de cine dedicado a de las producciones imprescindibles de lo vampírico a lo largo de la historia del séptimo arte.

En esta oportunidad se proyectará “Nosferatu el vampiro “película de terror gótico de 1979 dirigida y escrita por Werner Herzog . La película funciona tanto como una nueva versión de la película Nosferatu de 1922 como una adaptación de la novela Drácula de Bram Stoker de 1897. La película de Herzog se ambienta en Wismar , Alemania, y Transilvania del siglo XIX.La película está protagonizada por Klaus Kinski como el Conde Drácula , Isabelle Adjani como Lucy Harker, Bruno Ganz como Jonathan Harker y el artista y escritor francés Roland Topor como Renfield .

Una novelización del guion fue escrita por Paul Monette y publicada por Avon Publishing y Picador en 1979. La película de terror italiana de 1988 Nosferatu en Venecia es una «secuela solo de nombre». Cuenta con las soberbias actuaciones de Klaus Kinski, Isabelle Adjani y Bruno Ganz.

Comentarios

comentarios