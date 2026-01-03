MUSEO MAR: «LA CASA DE EL ETERNAUTA» ESTRENO DOCUMENTAL

El Instituto Cultural anunció la proyección, en carácter de estreno, del documental “La casa de El Eternauta” del realizador Mariano Mucci. La función será el jueves 8 de enero a las 18h en el auditorio del Museo MAR con entrada gratis y por orden de llegada.

El audiovisual narra la historia de la emblemática historieta El Eternauta, la vida de su autor Héctor Germán Oesterheld y el destino de su familia. El relato toma como punto de partida la casa ubicada en Béccar, Provincia de Buenos Aires, donde vivieron los Oesterheld y que también fue escenario dentro del propio cómic. Un recorrido íntimo y profundo por los vínculos entre ficción, memoria y tragedia.

Posteriormente se realizará un conversatorio del que participará el propio director, Soledad Quereilhac (doctora en letras e investigadora del Conicet) y el escritor Juan Sasturain y estará moderado por Casiana Battista (productora ejecutiva y Presidenta de Universo Audiovisual Cooperativa).

