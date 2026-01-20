MUSEO MAR: VARIADA PROGRAMACION CON UNA CHARLA DE CRISTIAN ALARCON Y LORENA VEGA

Desde este martes el Museo MAR volverá a ofrecer una intensa agenda de actividades gratuitas para todas las audiencias. El reconocido escritor y periodista Cristian Alarcón junto a la actriz y dramaturga Lorena Vega continuarán el ciclo de Lecturas de Verano impulsado por el Instituto Cultural.

Hoy martes a las 19h abrirá la semana el periodista deportivo Alejandro Apo retornará con su clásico “Y el futbol contó un cuento”. El espectáculo es una conjunción de música, cuentos, poemas, historias, que tiene que ver con el fútbol y con la vida. A lo largo de 30 años fue recorriendo más de 500 localidades de todo el país y que sigue compartiendo la pasión y locura que genera el fútbol en todos nosotros. Logra ir a lugares donde Fontanarrosa cuenta con El pichón de Cristo una historia fabulosa, donde Los versos de Hechor Negro saludan al enorme Maradona.

Como todos los miércoles habrá un nuevo encuentro del exitoso “Abrazados al tango” con música, clases de tango y milonga desde las 19h. El jueves a las 20h llegará el recital de SeiVo con su música de este lado del mundo. Está integrado por Soledad Finoli en voz, Eduardo Palomo en piano, Laura Mármol en bajo y coros y Hernan Zubi en batería y percusión.

El viernes 23 a las 20h llegará la segunda jornada de Lecturas de verano con un conversatorio conjunto de Cristian Alarcon y Lorena Vega. Ambos protagonistas conversarán públicamente sobre sus cruces entre el periodismo, la actuación y la literatura, aportando sus trayectorias a un espacio de diálogo abierto para toda la comunidad. Alarcón fue nombrado ganador del premio Alfaguara de Novela 2022 con su obra El tercer paraíso. Además, junto a Lorena Vega escribieron y protagonizaron la obra performática Testosterona. Desde comienzos de los noventa se dedicó al periodismo de investigación y a la escritura de crónicas en reconocidos diarios y revistas. En sus libros Cuando me muera quiero que me toquen cumbia (2003) y Si me querés, quereme transa (2010) cruza la literatura con la etnografía urbana convirtiendo relatos urgentes en novelas de no ficción. Además fundó los medios Revista Anfibia y el sitio Cosecha Roja. Allí ha experimentado con los límites de la narrativa de no ficción hasta llevarla a una última experiencia de performance periodística. Sus indagaciones más recientes son sobre la relación entre el periodismo y el arte. A la misma hora PELUCHE Grupo realizará una nueva intervención a cargo de Julieta Carriquiry, Agustina Suero, Alda Cifala , Amalia Escobar y Cutta Julieta de los Ángeles en las salas de exposición.

El sábado a las 19h en el ciclo para infancias el grupo Anima presentará “El show de Simón” que es una propuesta contemporánea de marionetas y pantomima creada para niños y familias. Combina títeres de hilo, teatro físico y música. A las 20h SOMA estrenará “Anatomía y latencia”: Materia y poética de lo invisible. Se trata de una instalación escénica viva que combina danza, palabra y tecnología para explorar la memoria y el impulso de existir como una fuerza compartida. A través de proyecciones, cuerpos en movimiento y materiales translúcidos, la obra construye un paisaje sensible donde lo invisible se vuelve presente. Los cuerpos aparecen y se transforman en el espacio, entre lo real y lo virtual, entre lo sutil y lo intenso. La propuesta plantea una poética política desde el cruce entre cuerpo y tecnología, danza y palabra, invitando al público a una experiencia inmersiva que pone en juego la percepción, la presencia y el deseo de seguir existiendo.

Y finalmente el domingo a las 20h el jazz dirá presente con BAWKBAWKBOOM Cuarteto dedicado a los arreglos y composiciones originales, distinguido por una impronta incisiva y vibrante. La agrupación está integrada por Caleb Montenegro en saxofón; Valentino Grande di Scala en piano y voz; Ayelén Peralta en contrabajo y voz; y Antu Oroza en batería.

