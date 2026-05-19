Nacha Guevara en Mar del Plata con «Estoy aquí»

EDEA y DESA presentan en Mar del Plata la exposición «ESTOY AQUÍ – Nacha Guevara: Una Diva rebelde», que recorre más de seis décadas de trayectoria artística de una de las figuras más singulares de la cultura argentina.



Con entrada libre y gratuita se desarrollará desde el sábado 30 de mayo al 7 de junio en el Espacio Comunidad y Energía de Edea, Mendoza 2800, de 14 a 20 hs de miércoles a domingo.

La inauguración tendrá lugar el viernes 29 de mayo a las 18 hs y estará acompañada de una Masterclass única a cargo de la propia Nacha, dirigida a artistas y estudiantes interesados en los procesos creativos que cuenten con invitación previa. Quienes quieran participar deberán escribir a recepcion@naproducciones.com.ar. Capacidad limitada.



La exposición de la gran artista nacida en Mar del Plata, será un hecho cultural significativo para la comunidad. A partir del sábado 30, ofrecerá un recorrido caleidoscópico por más de seis décadas de trayectoria a través de fotografías inéditas, trajes originales, registros audiovisuales, fragmentos musicales, recortes de diarios y materiales históricos que reconstruyen el camino de una artista inclasificable.



“Esta es una invitación para todos los que han elegido el arte como camino. Una invitación a compartir lo que la vida, el escenario y la música me han enseñado. Y descubrir que aprender el arte de actuar, de hacer música, de pintar un cuadro o escribir un poema es también aprender a vivir», afirma Nacha.

Sobre la master class especial indica que «será una charla abierta donde, sobre todo, escucharé sus preguntas, sus sueños y sus miedos. Mi deseo es inspirarlos a que conozcan y profundicen eso que los llevó a soñar con ser artistas.”

Comentarios

comentarios