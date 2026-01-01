Nació Thiago, el primer bebé del 2026 en Mar del Plata

Thiago fue el primer bebé nacido en Mar del Plata en este 2026. El nacimiento se produjo en la mañana del miércoles 1° de enero, en el Hospital Materno Infantil de la ciudad.

El niño nació a las 9.05 y pesó 2.805 kg. Midió 47 centímetros y presentó un perímetro cefálico de 33 centímetros, según consta en los datos médicos registrados tras el parto.

La mamá es Claudia Pinedo, de 46 años, vecina del barrio Malvinas Argentinas y es su quinto hijo. Tanto ella como el bebé se encontraban en buen estado de salud tras el nacimiento.

De esta manera, Thiago quedó registrado como el primer nacimiento del año 2026 en Mar del Plata, marcando el inicio del nuevo año en el principal centro materno infantil de la ciudad.

Fuente: Ahora mar del PLata

Comentarios

comentarios