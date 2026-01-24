Nagual, Ojos Locos, La Chancha Muda y Volver a Casa en el Festival de Rock en La Plaza.

Febrero llega con el primer Festival de Rock en La Plaza. Plaza de la Música Mar del Plata ( Av. Constitución 5780) recibe grandes exponentes del género el sábado 7 de febrero – 20hs- Nagual, Ojos Locos, La Chancha Muda llegan a la ciudad por primera vez juntos, abriendo la noche se podra disfrutar de Volver a Casa. Entradas a la venta por sistema Articket

Acerca de Nagual NAGUAL comienza en el año 2001,en el sótano de una pizzería del barrio

de Mataderos. Desde su debut en Betty Blues en agosto de ese año

NAGUAL lanzó seis discos de estudio y un DVD en vivo, en su largo

recorrido, a realizado presentaciones en el mítico Estadio Obras, el estadio

Malvinas Argentinas, y El Luna Park; también Realizando giras a lo largo de

nuestro País, como también en los vecinos Uruguay y Chile.

El pasado 11 de Octubre en el C Art Media la banda presentó su 6to disco con 10 Canciones: «Truco Realidad», «Libres», «Compañeros»(con Sergio Colombo), «La ilusión» (con Claudio Tano Marciello ),»La Memoria», “Cara o Cruz”, “Pajarito”, “Blues Mágico” (con Gustavo Napoli),“Revolución(esa que adentro vive)” (con Alejandro Medina) y “Un Día Más” álbum que llevará a la banda a recorrer el país mostrando sus canciones

El camino continúa…

Acerca de Ojos Locos

Desde los comienzos de la banda (allá por el año 2002) han recorrido el circuito de bares under y las mejores salas y teatros de Capital y Gran Buenos Aires. A lo largo de los años también se han presentado asiduamente, en las principales ciudades del interior del país. El festival federal Cosquín Rock los ha recibido en su escenario en más de 10 oportunidades.

Cuentan con 5 discos de estudio y uno en vivo.

Han tenido el honor de compartir escenario y grabaciones en estudio con amigos : Mimi Maura, Skay Beilinson, Alejandro Balbis, Hugo Lobo, Chango Spasiuk, Xeito Novo, Patan Vidal, Sergio Colombo, Martino Gesualdi y el Bocha Sokol entre muchos otros.

Haciendo del camino la meta, y de la música una forma de vida, festejaron en el TEATRO VORTERIX los 20 años de vida de su primer disco en estudio: “Guerra de Nada”

Acerca de La chancha Muda La banda cerró su gira La Expansión en un potente show en el Teatro

Vorterix. Y luego entraron a los estudio Romaphonic para grabar su quinto

disco que contó con la producción artística de Ale Vazquez y Germán

Wiedemer y como Drum Dr. a Catriel Ciavarella. Cuentan con 4 discos de estudios y 2 en vivo.



