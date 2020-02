Nancy López y Roque Correa son los gastronómicos más veloces de Mar del Plata

En el marco de un sábado a puro sol, playa y calor, más de 120 trabajadores hoteleros y gastronómicos de la ciudad y Miramar se dieron cita en la costa para participar de la 27 edición de la Maratón de Mozos y Camareras organizada por UTHGRA Mar del Plata.



Durante 800 metros, entre el Torreón del Monje y Las Heras y la costa, los participantes se midieron para ver quiénes son los más veloces y ágiles de la ciudad, llevándose $20 mil para los 1ros puestos, $15 mil para los segundos y $12 mil para los del tercer lugar.



Los artistas Ana Acosta, Marta González (El show de los Cuernos) y Tota Santillán (La Revista del Angel) fueron los padrinos de esta edición, acompañados por los transformistas Santiago Flores y Diego García Moyano (Mariposas en la noche), y junto al secretario Adjunto de UTHGRA Central Dante Camaño y la sec. Gral local Nancy Todoroff fueron los encargados de entregar las respectivas copas, premios en efectivos y muchos regalos más a los ganadores de esta edición 2020.



El podio estuvo conformado en ambas categorías por caras conocidas de la maratón (ganadores en otras ediciones) y nuevas también ya que muchos nuevos gastronómicos se sumaron a la competencia para divertirse y pasar un buen momento entre colegas.



El tridente ganador femenino quedó conformado por:

1ra: Nancy López (Casino Sasso)

2da: María Teresa Moyano (Montecattini)

3ra: Liliana Powell (Hotel Riviera)

En tanto el podio de mozos fue para:

1ro: Roque Correa (Locos de Azar)

2ro: Ezequiel Montagni (La Caracola)

3ro: Gustavo Genzone (Baguette)



Este año, decenas de empresas locales se sumaron para apoyar al evento y a sus trabajadores: De Top Cake, Dino café, Tasty Rails, Coca cola, Asociación Hotelera y Gastronómica, Cocina Mama, Little, The Winer Bar, La Fonte d’ Oro, Sao medialunas, Hotel Dos Reyes, María René, Montecatini, Cabrales, Adorado, La Taberna de Papá, Hotel Primacy, Biutiful Bistró, Centro Comercial del Puerto, Jardines del Eden, Hotel Spa República, Lima Linda, Hotel Dos Reyes, The Wine Bar, La Palmera, Hops cervecería, Torres de Manantiales, Rocco Cocina Grill, Hotel UTHGRA SAsso, Zafarrancho, Hotel UTHGRA Presidente Perón, UTHGRA del mar, Confitería Boston, Hotel Cervantes, Hotel Ortegal, Hotel Vaness y Hotel Miglierina.

