Navidad con leve caída en las ventas: el consumo bajó 1,3% en Mar del Plata

Las ventas por Navidad registraron una leve disminución interanual del 1,3% en unidades físicas en Mar del Plata, de acuerdo con un informe elaborado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. El relevamiento también indicó que el ticket promedio alcanzó los $64.500 durante los días previos a la celebración.

El estudio tomó como referencia las operaciones realizadas entre el 20 y el 24 de diciembre, período clave para el consumo estacional. Según el informe, el comportamiento general del mercado mostró estabilidad, aunque con una ligera retracción respecto del mismo período del año anterior.

Expectativas mayormente cumplidas

Al consultar a los comerciantes sobre su percepción de las ventas en esta Navidad 2025, el 60,4 % aseguró haber vendido lo que esperaba. En tanto, un 20,8% consideró que las ventas fueron mejores a lo previsto, mientras que el 18,8 % manifestó que el resultado estuvo por debajo de sus expectativas.

Desde el DESE destacaron que estos datos reflejan un escenario heterogéneo, con diferencias según rubros y estrategias comerciales, pero sin un desplome generalizado del consumo.

Otra de las consultas apuntó a determinar si la Navidad fue determinante para el desempeño comercial de diciembre. En ese sentido, el 49% de los encuestados sostuvo que la fecha fue clave para impulsar las ventas del mes. Por su parte, el 36,7% indicó que la celebración sumó volumen, aunque no modificó sustancialmente el panorama general.

Un 12,3 % consideró que el impacto fue moderado, mientras que apenas el 2 % afirmó que la Navidad no tuvo incidencia en su actividad comercial.

Promociones y estrategias

El relevamiento también indagó sobre el uso de promociones. El 29,2 % de los comerciantes señaló que no aplicó ningún tipo de promoción, mientras que el 70,8 % restante recurrió a estrategias combinadas para incentivar el consumo.

Entre las acciones más utilizadas se destacaron los descuentos directos, las promociones bancarias, las ofertas por segunda unidad y los descuentos en efectivo otorgados por los propios comercios.

Rubros relevados

El universo de comercios incluidos en el informe abarcó una amplia variedad de rubros, entre ellos jugueterías, calzado y marroquinería, joyerías, tecnología y accesorios, librerías, indumentaria masculina y deportiva, ferreterías, chocolaterías, regalería, artículos regionales e indumentaria infantil, entre otros.

