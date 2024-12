“Navidad entre todos” para ayudar a Palestra y el Hospital Materno Infantil

Tiempo de brindis, reuniones con amigos, familia, compañeros. Tiempo de Navidad y de solidaridad también. Porque ¿sabías que tomando una cerveza podés ayudar al Hospital Materno Infantil y a los niños de la ONG Palestra?



Con el objetivo de que todas las personas puedan disfrutar de una Navidad más feliz, cervecería Baum, la Destilería Kalmar, y representantes del sector público y privado de nuestra ciudad, estarán recaudando fondos para las instituciones antes mencionadas a través de la venta de una cerveza llamada “Lager Navideña”, llevada a cabo en una cocción colaborativa y que desde este miércoles 11 de diciembre estará disponible para su consumo en los locales de la mencionada cervecería.



“El objetivo central de la acción es el de realizar aportes de valor a la comunidad en la que estamos insertos, poniendo nuestro granito de arena y brindando soporte bajo los valores de la solidaridad, honestidad, el compromiso, la responsabilidad y la calidad humana”, indicaron desde la reconocida cervecería marplatense, de alcance nacional.



Consumir la cerveza en los locales no es la única forma de colaborar: todos podemos realizar aportes a la cuenta de MERCADOPAGO alias “navidadentretodos” la cuál fue creada y administrada con el fin de la acción, y cuyo dinero será destinado a las entidades beneficiarias. También, los comercios, empresas y firmas locales pueden donar alimentos no perecederos o comprar la cerveza para sus espacios, comunicándose a través de @cervezabaum en instagram. Hay tiempo hasta el martes 17/12 para colaborar, ya que de esta forma los organizadores de la acción podrán llevar a cabo las compras necesarias para las instituciones beneficiarias y hacer entrega la semana del lunes 23/12, en las vísperas de la Navidad. El resultado de la convocatoria se dará a conocer a través de medios de comunicación, redes y empresas que hayan colaborado.

La “Lager Navideña” es de edición limitada y está hecha a partir de la base de una “Blonde” con el particular agregado de Hibiscus, un botánico insignia de Destilería Kalmar, que le agrega unos particulares y navideños toques rojizos en color.



Palestra trabaja en Mar del Plata hace más de 20 años y atiende a más de 350 familias semanalmente en el barrio de la villa Vértiz. Actualmente cuentan con un centro de día que brinda actividades culturales educativas y de inserción laboral para más de 45 niños y jóvenes; a su vez disponen de con una cocina comunitaria que no solo da de comer al barrio sino también que enseña a emprender a mujeres que sufren violencia de género.



En tanto, la Cooperadora de los Hospitales de Mar del Plata (HIGA – HIEMI), que hace más de 67 años que con transparencia e integridad destina recursos a diferentes instituciones de salud de Mar del Plata, permitiendo a su vez dar soporte a pacientes que también se acercan de otras localidades. La lista de actividades que realiza es extensa, y van desde la compra de medicamentos para los pacientes, así como elementos de trabajo, instrumental y equipamiento para los hospitales.

Comentarios

comentarios