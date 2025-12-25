Navidad sangrienta en Mar del Plata: balazos, ataques con botellas y al menos 8 heridos

Al menos ocho personas resultaron heridas en distintos hechos registrados durante la madrugada de Navidad en Mar del Plata y fueron trasladadas o ingresaron por sus propios medios al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Uno de los casos ocurrió en la zona de Ruta 2 y avenida Constitución, donde un hombre fue hallado desnudo y desorientado en la calle. La víctima fue asistida y trasladada por una ambulancia del SAME al hospital.

También ingresó un hombre con una herida de arma de fuego en el miembro superior derecho, mientras que otra víctima, proveniente de la intersección de Godoy Cruz y Ghandi, llegó al hospital alrededor de las 0.40 con una lesión de bala en el mismo sector del cuerpo.

En otro hecho, personal del SAME trasladó a un hombre que presentaba heridas cortantes en ambas muñecas, luego de un episodio ocurrido en la zona de Juan B. Justo y Cerrito.

Asimismo, se registraron varios accidentes de tránsito. Un hombre ingresó por sus propios medios tras protagonizar un siniestro vial, mientras que otro fue derivado al HIGA luego de un choque ocurrido en las avenidas Luro y Champagnat. Además, una mujer de 29 años ingresó a las 2.47 tras sufrir un accidente de moto en French al 10.200.

Uno de los hechos más graves fue el de un hombre que presentó una herida profunda en el cuello. Según se informó, el hecho ocurrió en la zona de Reforma Universitaria al 2800, donde la víctima se encontraba reunida con amigos en la esquina y fue atacada por detrás con una botella rota.

Por último, un hombre de 43 años fue atendido por una golpiza en la vía pública. El paciente fue trasladado por el SAME a las 2.55 desde Arana y Goiri al 10.600.

Fuente: Ahora Mar del Plata

