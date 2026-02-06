Neme cuestionó una nueva denuncia contra la Patrulla Municipal: «Vamos a seguir haciendo lo mismo»

El organismo reavivó el conflicto judicial que había mantenido con Guillermo Montenegro debido a que un trapito denunció haber sido golpeado por miembros de la Patrulla. «Vamos a seguir defendiendo a los vecinos», aseguró Neme.

El intendente Agustín Neme cuestionó en sus redes sociales una nueva denuncia contra la Patrulla Municipal y afirmó que seguirá «defendiendo a los vecinos». La respuesta llegó luego de que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentara un nuevo habeas corpus por la denuncia de un trapito que asegura haber sido golpeado por efectivos del cuerpo dependiente de la Secretaría de Seguridad de General Pueyrredon.

Este conflicto judicial entre la CPM y el Gobierno de General Pueyrredon se reavivó debido a que un trapito denunció que fue golpeado por efectivos de la Patrulla Municipal en un operativo en el Paseo Dávila. Ante este panorama, el organismo provincial presentó un habeas corpus contra Neme. Además, la Justicia notificó que ya hay un fallo que indica que la Patrulla Municipal no debe ejercer la violencia en su accionar en la vía pública.

Neme usó sus redes sociales para responder a esta nueva denuncia. «En el día de hoy fuimos denunciados por la Comisión Provincial por la Memoria puntualmente por el accionar que desarrollamos con nuestra Patrulla Municipal para proteger a los vecinos. Hace algunos meses, esto ya pasó contra (Guillermo) Montenegro y ahora lo hacen conmigo», dijo.

El intendente afirmó que el CPM denuncia al municipio «por cuidar a los vecinos de los violentos extorsionadores que amenazan y se adueñan del espacio público». «En realidad, no es contra mí, es contra los marplatenses a quienes la Patrulla Municipal protege«, agregó.

«Estamos hablando de un organismo provincial, financiado con los impuestos de todos los bonaerenses. El dinero que la Provincia destina para financiarlos debería dedicarse a reforzar la Seguridad y arreglar IOMA. Los empleados estatales no pueden destinar el tiempo, recursos y dinero público a perseguirnos a quienes estamos del lado del vecino. Igual que (Juan) Grabois, cuando intentó tomar 140 hectáreas en la primera línea del mar en El Marquesado, piensan que lo público es de ellos«, declaró.

En esa línea, lanzó una crítica contra el modelo kirchnerista y sostuvo que «la Argentina no terminó como Venezuela gracias al cambio que impulsó Mauricio Macri y profundizó Javier Milei».

«En Mar del Plata los vecinos eligieron contundentemente: que el Estado los cuide a ellos, no a los chorros; que los liberen a ellos y no a los presos. Yo di la misma pelea codo a codo con Guillermo Montenegro en la zona roja, dando respuesta a una demanda de más de 30 años», manifestó.

Patrulla Municipal.

Finalmente, Neme remarcó que los trapitos son «delincuentes» y que «los chicos que van a la escuela, las madres y las abuelas no tienen por qué convivir con ellos«. «Nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo que empezamos hace seis años: defender al vecino, sostener el orden y hacernos cargo», cerró.

En enero de 2025, la CPM había denunciado al exintendente Montenegro por «la posible comisión de hechos ilícitos por parte del intendente y funcionarios de la Secretaría de Seguridad en perjuicio de diferentes personas en situación de vulnerabilidad, que viven o duermen en lugares públicos o ejercen actividades de subsistencia como cuidacoches, trapitos o limpiavidrios”. Al mes siguiente, el oficialismo archivó la nota.

El conflicto siguió en la Justicia y, en julio del año pasado, el juez Juan Tapia del Juzgado de Garantías Nº4 de Mar del Plata dio lugar a la acción de hábeas corpus presentada por la CPM en representación de las personas en situación de calle y ordenó a la Municipalidad que “omita todo despliegue de operativos por parte de la Patrulla Municipal sobre personas en situación de calle que impliquen violencia física o verbal, como así también la sustracción de documentos y objetos personales”

Ahora, la CPM presentó un nuevo habeas corpus contra Neme y la Justicia le recordó que se debe cumplir esta resolución, que el Gobierno municipal había apelado. Sin embargo, en septiembre fue la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata quien rechazó ese recurso y confirmó la sentencia del juez Tapia.

Sin embargo, Neme aseguró que apelará este habeas corpus e irá «hasta el final». «Ningún vecino de Mar del Plata tiene por qué vivir con miedo», declaró en su cuenta de Instagram.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios